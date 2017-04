Ganas de balearse en un rincón

Por Gonzalo Rodríguez (Redacción LA OPINION) Las calles de Alberdi se transformaron, alrededor de las 7 de la tarde de ayer, en un desfile de almas en pena. Miradas perdidas, rostros absortos, manos refregando la cara como sin poder creer nada. Hasta lágrimas asomando en ojos jóvenes y maduros. La angustia “celeste” no sabe de generaciones.

El final de la tarde gris fue ideal para escribir un tango, hasta Dios pareció estar lejano. Atlético de Rafaela lo ganaba, jugando mal pero dejando el alma y la piel en la cancha y a este inoportuno de Romat se le ocurrió sacar un disparo de otro partido para el empate de Huracán, por la fecha 19 del campeonato de Primera División. Y si bien restó un punto en la tabla de promedios, se fue un poquito más al descenso.



UNA TARDE RETORCIDA



La armonía futbolística que fue Atlético el sábado anterior en Rosario, al menos hasta la llegada al área rival, fue la antítesis de lo ofrecido ayer en el primer tiempo. Sin volumen de juego, sin pase entre líneas, ni siquiera algún pelotazo que pudiera elevar el tono de la discusión. Cuando Luna no quiere, la “Crema” no puede, entonces todo se supeditó a los cruces del reaparecido Itabel, al despliegue de Pittinari y a alguna pelota parada. Demasiado poco para un equipo que suele jugar bien y que se está yendo al descenso.

Entonces Huracán aprovechó y jugó en campo contrario, sin profundidad a pesar de la cantidad de gente que Azconzábal dispuso en los últimos metros. Pero Paredes se mostró recuperado y Abero fue un perro de presa para Angulo, entonces el cero estuvo asegurado.

El “Globo” supo despertar los fantasmas del juego aéreo gracias al gigante Risso, una torre imposible de mover en el cuerpo a cuerpo, que sin saltar se dispuso a ganarle a todos. Campi le cometió al menos 6 penales que el mediocre (para abajo) árbitro Pennel ignoró gracias a todos los santos.

La gente intentó empujar con el “hoy no podemos perder”, pero las ráfagas de entusiasmo no lograron más que algún corner. Afuera también se jugó un partido visceral, sufrido, con el corazón en la mano. Adentro lo interpretaron, pero sólo produjeron un encuentro sin vuelo alguno.

A pesar de las penurias Atlético tuvo, como siempre, las más claras. Sobre la media hora Díaz forzó un tiro libre a milímetros del área pero el mismo 29 lo dilapidó con 2 remates sin sentido. Sobre la hora, lo inexplicable. Buen servicio de Luna desde la esquina de Víctor Manuel y Dentesano, movimientos exactos en el área y la aparición de Carniello, en el centro del área chica, para convertir como en los tiempos de la “B”. Vaya a saber qué habrá pasado con Oscar, que pasó de momentos lúcidos a turbados en la misma tarde, pero la bola se fue afuera.



ALBERTENGO



Llop entendió a tiempo y cambió el sistema para el complemento. Descartó el formato con muchos volantes y paró un 4-4-2, dispuesto a la bola larga para forzar lo que por abajo no resultaba. Y en la primera acción encontró la fórmula. Pittinari quirúrgico para Albertengo, que entró por Luna, que quedó mano a mano pero le entró el síndrome Díaz de Rosario: nunca pateó.

De cualquier manera Mauro dejó el portón abierto y en la siguiente llegó esa esperanza que es un gol para Atlético. Esta vez el hermano de Lucas aceleró, vio a Díaz entrar sin oposición y le dijo “tomá, hacelo”. Leandro hizo lo que debe y todo Alberdi empezó a jugar otro partido con el 1-0.

Lo que siguió fue una tortura china, con final infeliz. Huracán volvió a subir y Atlético nunca tuvo las armas para discutir la tenencia. “Sacá el equipo de atrás Chocho!” se escuchaba desde la platea. La “Crema” nunca tuvo forma de ganarlo con autoridad.

Entonces llovieron pelotas sobre el arco de Hoyos, con una eternidad por delante. El compañero de platea preguntó, con los ojos inyectados de sangre, “cuánto falta??”. Una obsenidad, no respondí por el bien de su corazón.

A la “Crema” le quedó la contra y allí emergió la tristemente célebre falta de contundencia. Hubo varios escarceos sin ejecución y, como si la mala leche fuera poca, apareció un tal Gonzalo Marinelli. El ex suplente de “Coco” Conde le tapó de manera inmensa un mano a mano a Martino y después bajó como si fuera Yashin un lindo remate de Itabel.

No hubo vergüenza en el final. La “pibada” (Copetti, Montiel, el que sea) no tuvo reparos en llevarla al corner como pidiéndole a Pennel que la corte de una vez. Afuera un “aguante” emocionante, el grito enfervorizado, rezos y promesas para que la tarde, al menos esa tarde, termine con una sonrisa.

No pudo ser porque, además de los detalles que Atlético no pule como para enfrentarse cara a cara con su pasado, un dinosaurio lo está orinando desde el cielo. Un tal Romat, que el año pasado también le convirtió en un patético juego del equipo que dirigió Burruchaga (sí, insulte tranquilo querido lector…) sacó un derechazo inapelable. 1-1, a los 47 minutos 55 segundos, de 48.



MIRAR HACIA DELANTE



Volvemos al principio. A la caravana lúgubre, a la depresión casi dominguera, a ese baldazo de agua helada echado sobre un “Monumental” hecho una caldera. No hubo reproches, no hubo pases de factura. Simplemente resignación.

En nuestra salida por el “Lucio Casarín” el cruce con “cremosos” de ley, con los que no hicieron falta palabras. El Dr. Remonda y su cabeza diciendo “no, así no…”, Mario Gretter y su lamento farmacológico (porque hace varios partidos que se automedica…) y hasta Marcela Arró, fiel a su naturaleza diciendo “este partido fue como un tango”.

Finalmente, y siguiendo con la desconcentración del estadio, esa pintada sobre Víctor Manuel, a media cuadra de Mitre se transformó en una plegaria: "yo se que vendrán tiempos mejores". Que así sea.