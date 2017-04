A un año del brutal crimen de la docente Neli Zárate Policiales 09/04/2017 Redacción Se cumple hoy un año del asesinato de quien en ese momento estaba a cargo de la dirección de la Escuela Rivadavia. El hecho ocurrió en su casa de avenida Salva al 1740.

CUIDADO. Ayer familiares de Neli Zárate le cortaron el césped a la casa que permanece desocupada.

El sábado 9 de abril de 2016 en una vivienda del barrio Martín Fierro fue asesinada Neli Beatriz Zárate de Peludero, de 52 años de edad, directora de la Escuela Rivadavia. La muerte se produjo como consecuencia de golpes en la cabeza. De acuerdo a lo que se conoció en aquel momento, la docente fue agredida entre las 14:30 y las 15, en un escenario de mucha violencia.

Neli se desempeñaba como directora de la céntrica escuela primaria Nº 475 Bernardino Rivadavia. Al momento de su muerte era viuda desde hacía 17 años, contando con un hijo estudiante en la ciudad de Córdoba.

La vivienda en la que ocurrió el homicidio se ubica en calle Ernesto Salva al 1800, entre sus similares J.B. Iturraspe y Simón de Iriondo, en el barrio Martín Fierro, y casi frente a la Nueva Terminal de Omnibus.

La mujer asesinada fue encontrada sobre la cama, boca abajo y vestida solamente con ropa interior, exhibiendo importantes traumatismos en la cabeza, producto de una fuerte golpiza. Lo precedente se ubicó en un escenario con marcado desorden, en prácticamente todas las dependencias del inmueble, tal como fue hallado por la madre de la víctima que ingresó junto a una vecina y descubrió la macabra escena.

Por entonces, se publicó que un vecino a través de una ventana habría escuchado "Neli, te vine (o vinimos) a visitar", y que el perro que tenía la docente no ladró, instancia que llevaría a pensar que conocía al (los) visitante (s).

Otro hecho que tomó estado público pocas horas después del homicidio, tiene que ver con que aparentemente la mujer no puso resistencia al conocer a su victimario.

A través de la Fiscalía actuante, a cargo del fiscal Carlos Vottero, con el correr de los días se conocieron diversos detalles de las investigaciones llevadas a cabo para dar con el asesino, pero hasta el presente, y a un año del homicidio de Neli Zárate de Peludero, nada se conoce, oficialmente hablando, sobre la detención del autor del homicidio de la docente de mención.

De todos modos, en los últimos días se conocieron versiones extraoficiales sobre la identificación del presunto autor de la muerte de la docente, un sujeto de unos 35 años de edad que no residiría lejos de la casa donde se cometió el homicidio -tal como anticipó LA OPINION-, aunque desde hace dos semanas ya no volvió a ese lugar, dejando abandonado a un perro que ahora alimentan los vecinos.

Esa misma versión da cuenta de que al someter a una de las tantas golpizas a su pareja, sería esta la que habría hecho conocer que quien la mandó al Hospital sería autor del crimen de Neli Zárate de Peludero, de acuerdo a lo que le habría confesado en una ocasión quien la golpeó brutalmente. Estos hechos ocurrieron en enero hasta que alguien decidió llevar estos datos ante el fiscal Vottero, quien con estos nuevos elementos dio un nuevo impulso a la investigación.

Así, si bien hay pruebas que podrían complicar la situación de este nuevo sospechoso -al que todos reconocen conduciendo una moto-, la cautela aún domina la investigación en busca de mejorar la calidad de las pruebas. En este marco, se enviaron distintas muestras a laboratorios por lo que ahora se esperan los resultados de estos estudios ordenados por la Fiscalía.

Una visita a la casa de Neli ayer por la tarde permitió observar a familiares cortando el césped, aunque por ahora la misma se encuentra deshabitada. En este sentido, los vecinos que pidieron reserva de sus nombres admitieron que la policía estuvo últimamente por el lugar buscando datos de este nuevo sospechoso, que había ocupado una vivienda que linda en el fondo con la casa de Neli.

No obstante, desde la Fiscalía mantienen reservas sobre la investigación y evitan confirmar avances, aunque sí descartan haber ordenado la captura de alguna persona mientras la carátula podría ser "homicidio simple".

Así, en este primer aniversario de aquel sangriento homicidio de Neli, la impunidad aún se mantiene aunque los avances logrados impulsan las expectativas sobre una pronta resolución.