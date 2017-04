"Lo esencial no es buscar conocimiento sino pasión" Locales 09/04/2017 Redacción El profesor salteño, reconocido a nivel nacional por su taller Física al Alcance de Todos, brindó esta semana una charla en Rafaela. Dijo que la educación debe apostar no tanto a la "sanción" como medio para el aprendizaje, sino a la "emoción" de lo que se enseña.

Ampliar FOTO PRENSA MUNICIPALIDAD CORDOBA./ Se presentó en la apertura del año académico del Consejo Universitario de Rafaela. Disertó ante autoridades, docentes y estudiantes de la ciudad.

Desde que salió del ámbito de la clandestinidad, el taller Física al Alcance de Todos que coordina el profesor Daniel Córdoba en la Universidad Nacional de Salta, se ha convertido en un ejemplo al que muchos miran a la hora de pensar sobre los nuevos desafíos de la educación.

Esta semana, Córdoba estuvo en Rafaela para participar del acto de apertura del Consejo Universitario de Rafaela, y ante un numeroso público habló sobre la experiencia obtenida en su Taller y cómo desde hace 27 años ha logrado que cientos de jóvenes se reúnan todos los sábados a estudiar Física.

La charla que presentó en nuestra ciudad llevó como título "Hackeando formas de enseñar y aprender" y estuvo orientada a plantear que los sistemas educativos no son "inviolables". Por el contrario, al igual que un programa informático, también se pueden "vulnerar" para lograr mejores resultados. Una forma de entender cómo se pueden producir los cambios que desde hace tiempo se vienen reclamando.

"Generalmente uno tiene la idea de que un hacker es una persona que está cometiendo un delito. En realidad, es una persona que puede ampliar los límites de cualquier sistema, artefacto u organización. Y llevarlo a lugares donde no estaba previsto llevarlo", explicó el profesor.

En diálogo con Radio Galena, Córdoba sostuvo que el acto de "hackear" está presente en nuestra vida cotidiana. "Todo el mundo ha hackeado cosas -señaló-. Si uno toma una botella de gaseosa y la corta para formar una jabonera, está hackeando una botella de gaseosa. A mí me tocó hackear el sistema educativo para poder llevar a cabo mi taller".

Física al Alcance de todos nació hace 27 años con tres alumnos y a espaldas de las autoridades de la UNSa. Hoy son más de 300 los chicos que asisten, provenientes de las escuelas más castigadas y de los colegios más caros, transformándose en una verdadera usina de talentos.

Una de sus virtudes es haberse diferenciado del formato tradicional de las aulas. Córdoba consideró: "siempre es complejo trabajar en un aula. Yo soy más de trabajar en talleres. Mi experiencia en la Universidad de Salta está basada en una experiencia que no está basada en un aula, sino en un ámbito más desestructurado como lo son los talleres".

Además, el docente salteño describió que el formato de taller plantea una nueva forma de entender la relación entre estudiantes y docentes. "Antes el conocimiento estaba en la escuela o estaba en la universidad, en el discurso del profesor o en el discurso del maestro. Pero hoy no es así. Hoy uno puede acceder a aprender, a hackear su formación, y hay un montón de canales a través de los cuales uno lo puede hacer. No se puede seguir enseñando de la forma que se enseñaba hace 200 años".

En este sentido, para Córdoba, el principal desafío que tiene hoy un docente es despertar la pasión en sus estudiantes.

"Lo esencial no es buscar conocimiento sino buscar pasión. Esta es una falla que tenemos en el sistema y es que no sabemos despertar pasión. No enganchamos a los chicos desde la emoción. Muchas veces se dice que lo que hace falta es poner límites. Si no viene a clase, que quede libre. Si no hace el trabajo, que quede libre. Todo está pensado desde el punto de vista de la sanción, cuando en realidad todo tendría que estar pensado desde el punto de vista de la emoción. Es más importante pensar en los sentimientos que se generan hacia el conocimiento y no solamente en la sanción en el sistema educativo", agregó.

"La enseñanza de la física cumple con una currícula bastante aburrida. Si uno mira los libros de textos, todo está pensado para que sea un verdadero lío para los chicos, un verdadero desastre. Por eso los chicos suelen odiar mucho la física. Pero si uno logra sacar la característica de que la física está en todas partes, en que cualquier cosa que uno haga puede estar metiendo cuestiones vinculadas a la física, y se saca a relucir lo que los chicos ya traen de sus propios conocimientos, ahí la cosa se puede hacer más fácil", puntualizó.