Marc Marquez completó su poker de poles en la República Argentina Deportes 09/04/2017 Víctor Hugo Fux Leer mas ...

Ver galería 1 / 2 - FOTOS ELDO MAROZZI MARC MARQUEZ. El español, con piso húmedo, fue el más veloz con la Honda. KAREL ABRAHAM. En su mejor clasificación el checo fue segundo con la Ducati.

(De nuestros enviados a Termas de Río Hondo). - En nuestro informe de ayer consignamos que después de haber asistido al dominio contundente de Maverick Viñales (Yamaha) en la primera jornada de actividades del Gran Premio Motul de la República Argentina, el sábado se iba a escribir una nueva página de esta historia, que tiene como imponente marco al Circuito Internacional de Termas de Río Hondo.

Los pronósticos extendidos se cumplieron. En lo que se refiere al tiempo, obviamente, porque el cambio fue sustancial. La llovizna, intermitente desde la mañana, creció en intensidad poco después del mediodía, planteando un escenario diferente. Con piso húmedo, los que alcanzaron el objetivo en el primer turno clasificatorio fueron Dani Pedrosa (Honda) y Valentino Rossi (Yamaha), quienes lograron acceder al segmento definitivo, sumándose a los diez que ya habían asegurado sus lugares previamente.

Los registros, con esa condición de pista, estuvieron casi diez segundos por encima de los que se habían logrado con pista seca. Una complicación que terminó entregando algunas sorpresas en la tarde sabatina. No fue el caso de Marc Marquez (Honda), que logró su cuarta pole en otras tantas visitas de MotoGP a nuestro país. El actual monarca de la categoría reina impuso su ritmo y con una vuelta mágica se quedó con el mejor lugar de la grilla para la carrera que se largará hoy a las 16:00. Marquez se perfilaba como el rival de mayor cuidado para Viñales al cabo de la primera jornada y ayer potenció sus chances al variar el clima. Sorprendieron con sus excelentes tareas Karel Abraham (Ducati) y Cal Crutchlow (Honda), que se sintieron muy cómodos en un trazado exigente y esta tarde compartirán la primera fila de la grilla con Marquez, doble ganador en tierra santiagueña.

Danilo Petrucci (Ducati), Pedrosa y Viñales partirán desde la segunda fila; en tanto que Rossi, Aleix Espargaró (Aprilia) y Loris Baz (Ducati) lo harán desde la tercera.

Fue decepcionante la tarea de los oficiales de Ducati, ya que tanto Andrea Dovizioso como Jorge Lorenzo no pudieron sumarse a la decena de protagonistas de la clasificación decisiva, que marcó el cierre de la actividad para MotoGP.

Tras lo observado ayer, el favoritismo no es tan claro para Viñales como lo era al cabo del viernes, pero igualmente habrá que tenerlo bien en cuenta si regresa la estabilidad climática. De todos modos y al margen de la condición de pista que pueda acompañar el desarrollo de la carrera, no sería prudente descartar a Marquez, que intentará festejar su tercera victoria en un circuito que él mismo reconoció como un talismán.

Clasificación: 1° Marc Marquez (Honda), en 1m47s512, a un promedio de 160,9 Km/h; 2° Karel Abraham (Ducati) a 763 milésimas; 3° Cal Crutchlow (Honda) a 766; 4° Danilo Petrucci (Ducati) a 1s396; 5° Dani Pedrosa (Honda) a 1s496; 6° Maverick Viñales (Yamaha) a 1s706; 7° Valentino Rossi (Yamaha) a 1s760; 8° Aleix Espargaró (Aprilia) a 1s811; 9° Loris Baz (Ducati) a 2s118 y 10° Alvaro Bautista (Ducati) a 2s212.



MOTO2 Y MOTO3

El portugués Miguel Oliveira (KTM) en Moto2 y el británico John McPhee (Honda) en Moto3, se quedaron con los mejores tiempos en las teloneras, que clasificaron ayer en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo.

Gabriel Rodrigo (KTM), el único representante argentino en el Campeonato Mundial de Motociclismo, ocupó el 13° lugar en Moto3, en una jornada que arrojó estos resultados oficiales:

Moto2: 1° Miguel Oliveira (KTM), en 1m45s616, a un promedio de 163,8 Km/h; 2° Franco Morbidelli (Kalex) a 99 milésimas; 3° Alex Marquez (Kalex) a 248; 4° Thomas Luthi (Kalex) a 374; 5° Jesko Raffin (Kalex) a 437; 6° Mattia Pasini (Kalex) a 528; 7° Sandro Cortese (Suter) a 529; 8° Xavi Vierge (Tech 3) a 558; 9° Xavier Simeon (Kalex) a 581 y 10° Lorenzo Baldassari (Kalex) a 804.

Moto3: 1° John McPhee (Honda), en 1m49s094, a un promedio de 158,5 Km/h; 2° Nicolo Bulega (KTM) a 154 milésimas; 3° Jorge Martin (Honda) a 229; 4° Aron Canet (Honda) a 369; 5° Fabio Di Giannantonio (Honda) a 392; 6° Romano Fenati (Honda) a 399; 7° Juanfran Guevara (KTM) a 688; 8° Andrés Migno (KTM) a 736; 9° Tatsuki Suzuki (Honda) a 749 y 10° Philipp Oettl (KYM) a 766.



EL CRONOGRAMA

Para hoy se anuncian estos horarios: de 09:40 a 10:00 Warm Up Moto3; de 10:10 a 10:30 Warm Up Moto2; de 10:40 a 11:00 Warm Up MotoGP; a las 13:00 Carrera Moto3 (21 vueltas); a las 14:20 Carrera Moto2 (23 vueltas) y a las 16:00 Carrera MotoGP (25 vueltas).