Ben Hur y Atlético buscan alcanzar al "9" en la punta Deportes 09/04/2017 Redacción LIGA RAFAELINA

Ampliar FOTO ARCHIVO MANTENER EL PASO./ Ben Hur recibe a Ramona con el objetivo de prolongar el buen inicio del torneo.

Este domingo se completa la tercera fecha de la Primera A de Liga Rafaelina con cinco partidos, cuatro de los cuales se disputarán en Rafaela.

La jornada tuvo el viernes la victoria de 9 de Julio en Sunchales ante Unión por 2 a 0, lo cual le permite ser por el momento único puntero, mientras que en otro partido igualaron sin goles Brown de San Vicente y Ferrocarril del Estado. Hoy tanto Ben Hur como Atlético Rafaela tienen la posibilidad de alcanzar al León, en caso de ganar sus respectivos encuentros ante el Dep. Ramona y Argentino de Humberto, respectivamente.

En tanto, en barrio Barranquitas, Sportivo Norte buscará prolongar su buen arranque ante La Hidráulica de Frontera, mientras que Peñarol será anfitrión de Libertad. El único partido de la categoría en la zona será el que disputen en Clucellas, el local Florida y Argentino Quilmes.

Este es el detalle de la programación a cumplirse desde las 16 (14.30 en reserva): Ben Hur vs. Dep. Ramona (Claudio Gonzalez); Sp. Norte vs. La Hidráulica (Raúl Rodríguez); Atlético Rafaela vs. Argentino de Humberto (José Rodríguez); Florida vs. Argentino Quilmes (Gonzalo Hidalgo) y Peñarol vs. Dep. Libertad (Silvio Ruíz).



ARRANCA LA B

En tanto, la segunda categoría comenzará su actividad oficial del año con la siguiente programación:

Zona Norte, torneo Apertura: (14 hs. Reserva y 15:30 hs. Primera), Independiente de San Cristóbal vs. Dep. Aldao (Javier Simoncini); Moreno de Lehmann vs. Sp. Roca (Mauro Cardozo); Independiente de Ataliva vs. Dep. Tacural (Franco Ceballos) y Tiro Federal de Moisés Ville vs. Unidad Sancristobalense (Roberto Franco).

Zona Sur, torneo Apertura: Talleres de María Juana vs. Bochófilo Bochazo de San Vicente (Ariel Gorlino); Argentino de Vila vs. Dep. Josefina (Guillermo Vaccarone); Zenón Pereyra FBC vs. San Martín (Sebastián Garetto) y Sp. Santa Clara vs. Atl. María Juana (Guillermo Tartaglia).