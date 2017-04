El magnate de la informática, Bill Gates, quien sólo en el año 2016 acumuló ganancias por 11.000 millones de dólares -hay otros que ganaron mucho más todavía-, volvió a convertirse este año en el hombre más rico del mundo, teniendo en cuenta las estadísticas y relevamientos que realiza la revista Forbes. De acuerdo con este ranking la fortuna del estadounidense Gates asciende ahora a 86.000 millones de dólares, suma es que es apenas inferior al producto bruto interno de Ecuador, lo cual da una idea mucho más exacta de la magnitud de la riqueza tanto del referido creador de Microsoft como de los integrantes de ese selector grupo de multimillonarios, y también, de la deficiente distribución de la riqueza, ya que mientras unos pocos lo tienen absolutamente todo, muchos no tienen siquiera acceso a las más elementales condiciones de vida, como la alimentación, o aún más que eso, el agua potable.

Forbes viene publicando esta escala de los más ricos del planeta desde hace 30 años, habiendo aparecido Gates en ocho oportunidades encabezando la selecta nómina.

Lo llamativo de este año es que la lista de millonarios con fortunas superiores a los 1.000 millones de dólares, sigue ampliándose, lo cual, en principio, es un dato negativo pues va dando cuenta de una cada vez mas amplia brecha entre la cúspide de la pirámide de ingresos con la base siempre un poco más ensanchada.

Meses atrás se difundió un documento de la CEPAL dando cuenta que menos de 100 personas controlaban igual cantidad de riqueza que los 3.500 millones más pobres del planeta, un resultado que sólo puede definirse con una palabra: desigualdad. Se agregaba también que la diferencia no sólo debía medirse en dinero, sino también en agua potable,

electricidad, saneamiento, educación, salud y otros servicios básicos.

Además de la desigualdad de ingresos en la etapa de la adultez, existe también la desigualdad por género, edad, discapacidad, raza, clase, etnia, religión, y en oportunidades, que usualmente se manifiesta durante diferentes etapas, empezando por la niñez, según los Indicadores de Desarrollo del Banco Mundial.

Volvamos a los súper ricos, donde después del líder de la informática aparece Warren Buffett, un magnate de las finanzas cuyo patrimonio es de 75.600 millones de dólares; el tercer lugar fue para el fundador de Amazon -afianzando al sector informático- y dueño del The Washington Post, Jeff Bezos con 73.700 millones, siendo lo notable que sólo en 2016 ganó 27.600 millones de dólares. Quedó cuarto el español Amancio Ortega, empresario textil y propietario de la marca Zara, quien antes ocupaba el segundo puesto, poseyendo actualmente una fortuna de 71.300 millones; Mark Zuckerberg, también del ámbito tecnológico al haber creado Facebook, y tras ganar 11.400 millones en 2016 ahora pasó a tener 56.000 millones, es quinto; luego aparece el mexicano Carlos Slim que había liderado el ranking entre 2010 y 2013, pero las acciones de su firma cayeron para dejarlo con 54.500 millones; séptimo lugar para Larry Ellison de la empresa tecnológica Oracle con 52.200 millones; siguen en orden los hermanos Charles y David Koch con 48.300 millones; completando el top ten el ex alcalde neoyorkino Michael Bloomberg con 47.500 millones, y Sergey Brin, cofundador de Google, con 39.800 millones de dólares.

Los datos sobre las identidades, aunque no importen ni hagan demasiado a la cuestión, son inevitables de referir para tener así la verdadera dimensión de estas enormes fortunas, los países de origen de estos magnates y los rubros en los que se forjaron estas enormes riquezas. Las cuales, más allá de otras especulaciones válidas, tienen como punto de partida la profunda desigualdad que existe en el mundo, y que en lugar de irse corrigiendo, sigue profundizándose.

Resulta inaudito que unos pocos tengan tanto, acumulando recursos que exceden a la propia imaginación sobre lo que se puede hacer con ellos, mientras otros tengan tan poco, sumergidos en el más grave estado de pobreza, como es carecer de la falta de alimentación. De los algo más de 7.000 millones de personas que componen la población del planeta, al menos 800 millones están siendo víctimas de las hambrunas.