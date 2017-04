Historias de proezas y derrotas Información General 09/04/2017 Redacción La gloria perdida

-¡A él! Hay que atraparlo. ¡Vamos!

EI grito pretendió superar el fragor de los disparos, la queja lastimera de los heridos, el choque de los aceros. Reflejando, más que una habitual orden a sus hombres, el cúmulo de angustia, frustración, rabia contenida, que sobrellevaba desde hacía muchos años. Esta es la oportunidad. Lo que esperé toda la vida. Y espoleando el caballo, firme el sable en su mano derecha, la voz convertida en trueno, trató de abrirse camino entre los cuerpos trabados en lucha. Apresarlo. La única forma de cosechar el respeto y la admiración. Para demostrar que mis galones los consigo a fuerza de coraje. Fijos los ojos en la codiciada presa que intentaba alejarse del campo de batalla.

-¡Rápido! ¡No debe escapar!

-¡Déjenme! No quiero. ¡No!

Con la voz apenas en un susurro y agitando frenético los brazos, quiso oponerse a la urgente intención de ellos por arrastrarlo lejos de la infernal brega.

-No estamos vencidos. Todavía podemos probar que somos los más fuertes.

Inútil el clamor. Un miedo repentino y mujeril se había apoderado de todos. Con la sola idea de ponerse a salvo. Enceguecidos. Es por él. Por el traidor Cipriano Catriel. Sintió hormiguearle la sangre, estremecido por una oleada de calor el cuerpo enfermo y dolorosamente agotado, al pensar en el hombre que, aliado con los soldados patriotas, no vaciló en provocar un brutal enfrentamiento entre sus hermanos de raza, allí, en el campo de San Carlos, donde él había llegado al mando de casi seis mil lanzas con el propósito de vengar la ofensa cometida por el gobierno al destruir las tolderías de jefes amigos y revelar a todos que -aún cargando sobre las espaldas tantos años como ya no era capaz de recordar- continuaba siendo el invencible Piedra Azul. Pero todo se desmoronó. Súbitamente. Cuando los integrantes de su tribu se vieron sobrecogidos por el pánico y el descontrol, tanto por la visión del aspecto imponente de Catriel como por los soldados que artillaban los fusiles con encarnizado ardor. Comprobando que ya nadie lo tenía en cuenta, sin interés en cumplir sus indicaciones, perdido el halo de confianza y casi ciega veneración que había sabido conquistar en repetidos actos de firmeza, resolución, sangre fría. Todavía soy el jefe. Aunque viejo y enfermo, me queda algo de aliento para empuñar una lanza.

-¡Esperen! Debemos pelear. ¡No es digno de mapuches escapar así!

El caos creció de manera incontenible. A través de los gritos de furia y alarma. El penoso gemido de quienes eran abatidos por los proyectiles. Los caballos disparando en marcha desbocada. Y tragado por el remolino, él. Desorientado. Sin fuerzas. Convertido en mero objeto que todos pretendían empujar con desordenada premura. Mi última batalla. La más importante. Y la abandono sin demostrar otra cosa que debilidad y cobardía.

No. Será inútil. Ya no podremos alcanzarlo. La inaceptable certeza tuvo el vigor de un puñetazo al observar los escasos hombres que lo acompañaban, hecha triza la ropa, con evidentes muestras del desánimo y la fatiga dejadas por el recio trajinar de tantas horas. Ni siquiera seríamos capaces de atrapar una manada de ovejas.

-No podemos dejar que se vaya ante nuestras propias narices. ¡Más rápido!

Los arengó de nuevo, perentorio, no tratando de revitalizarlos, sino para convencerse de que aún podría concretar el anhelo nacido al recibir la orden de cortar el avance de los indios comandados por Calfucurá sobre las líneas de frontera. Creyó tener la mejor ocasión para conferirle a su nombre una aureola de prestigio y esplendor. Regocijado de antemano por esa luminosa perspectiva que, de improviso, parecía desterrar la etapa en que se había limitado a cumplir la rígida disciplina militar, en vana espera de un hecho que le permitiera destacarse, probar su capacidad. Sí. Por fin todos sabrán quién es el general Rivas. Y embriagado por el privilegio de haber sido elegido para aplastar al viejo cacique, no se vio asaltado por la duda ni el temor al partir de Azul escoltado por una reducida tropa. Seremos suficientes para darles una buena paliza a esos salvajes. Seguro. Triunfador. Sin embargo, a medida que las noticias sobre la quemazón de viviendas, el feroz asesinato de pobladores, el robo de vacas, yeguas y ovejas, le revelaban la acción devastadora de los hombres de Calfucurá, comprendió que intentar detenerlos hubiera significado una especie de locura o suicidio. Entonces buscó el apoyo de Catriel. El peor error que pude cometer. En vez de ayuda, me hizo sufrir los instantes de mayor ofensa y limitación. Lo comprobó de golpe. Tardíamente. Sobre el campo de San Carlos, al enfrentar a Calfucurá. Como si fuera un soldado del montón. Luchando simplemente por sobrevivir. Sin llegar a representar el rol protagónico que hubiera colmado sus sueños, ni alternativa para dictar una orden o dar una prueba de valor. Condenado a un lugar secundario por él, por Catriel. La figura esplendente de esa tarde grávida de sangre, destrucción y muerte. Dispuesto a correr cualquier peligro. Sin el menor gesto de flaqueza. Arrogante. Estruendosa la voz para incentivar a sus hombres, fusilando sin titubear a los que se negaban a pelear contra sus hermanos de raza, lo cual no tardó en provocar el terror y la desorganización de las líneas enemigas. Fue entonces, en plena vorágine del combate, cuando sintió renacer la esperanza. Al descubrir que Calfucurá, ayudado por su gente, emprendía la retirada. Sí. Atraparlo. Para recobrar la dignidad.

-No. Ya basta.

Dio la señal para detenerse. Comprendiendo que no valía la pena seguir la persecución. Nunca lo alcanzaremos. Jamás podré cargar su cabeza como trofeo. Y abrumado, echó la última mirada a la polvareda gris que se llevaba para siempre el botín más apetecido.

De improviso tomó conciencia del silencio. Profundo. Inmutable. Una especie de revelación teñida de sombras funestas. Todo ha terminado. A mi tribu le toca vivir los momentos más tristes de su historia. Y nada puedo hacer para otorgarle algo de consuelo y animación. Sintiéndose por primera vez impotente para lograr que su gente expresara a través del canto, la danza, los gritos, el mismo estado de bulliciosa alegría que la embargaba al incursionar en alguna población y obtener el sustancioso tributo de alimentos, caballada, unas cuantas mujeres. Nada de eso ocurría ahora. El regreso a Salinas Grandes estaba desprovisto del habitual aire triunfal y todos acusaban el rastro de las fatigosas horas de contienda, del dolor por los muertos dejados en San Carlos, del oprobio por la derrota y la presurosa huida. Debí continuar allá. Luchando. Hubiera sido preferible una muerte honrosa antes que ser testigo de tanta ruina y sufrimiento. Imposible alcanzar un instante de calma. Encendido de furor contra el hecho de haber claudicado ante el soberbio Catriel, quien sin duda habría de vanagloriarse y gozar sin escrúpulo ni remordimiento la conquista de una victoria tan demoledora sobre sus propios hermanos de sangre. Solamente tenerlo al alcance de mi mano. Pagaría como se merece todo el daño que nos ha causado. Un deseo que nunca iba a concretar, pues ya había pasado el tiempo en que domaba potros salvajes y cazaba pumas con un certero tiro de boleadora y por sus méritos tuvo el privilegio de convertirse en jefe del pueblo mapuche. Ahora, con el cuerpo quebrantado, debía desistir de cualquier acto bélico. Viejo y sin fuerzas y muy cerca de conocer el misterio de la oscuridad definitiva. Sin poder castigar al traidor Catriel y todos los cristianos con los que se había confabulado para conseguir el exterminio de su raza. Les tocará a ellos hacerlo. Será mí mandato. El último. Y acometido por una súbita premura, queriendo aprovechar cada segundo del escaso aliento que aún le quedaba, hizo un ademán para reunirlos junto a él. A sus hijos, los hombres, las mujeres, los niños, todos los integrantes de la familia que durante muchos años había procurado proteger y conducir de la mejor manera para que llevaran una vida agradable, digna, feliz, en el amplio territorio de Salinas Grandes.

Entonces habló. Sin el vigor ni la firmeza que reflejaba cuando se dirigía a su pueblo. Sólo un murmullo. Casi imperceptible. Reiterándoles el fogoso anhelo de permanecer siempre unidos, dispuestos a rechazar a todos los que pretendieran subjuzgarlos y quitarles las tierras donde habían nacido y eran los únicos dueños.

-Mi herencia. La que deberán cumplir en los tiempos venideros.

Un clamor, que denotaba una mezcla de tristeza y respeto, surgió como única respuesta de aprobación y obediencia de su gente. También comprendió que era un modo de despedida. Antes de iniciar el viaje postrero.

Cuando la nube de polvo se desvaneció contra el horizonte, tuvo la denigrante evidencia de encontrarse con las manos vacías. Al menos lo intenté. Hice cuanto mi honor y coraje me permitieron. Supo que era un justificativo vacuo, insuficiente, que podía otorgarle algo de consuelo, pero jamás iba a borrar el bochorno y la desesperanza por no haber concretado la proeza de capturar al cacique más temido por el gobierno y llevarlo prisionero a Buenos Aires. Derrumbado el sueño de ser coronado con los mayores atributos de su carrera militar. Con gesto violento, que pretendía apartar sombríos pensamientos, espoleó el caballo para regresar a San Carlos.

El campo ya no presentaba el estruendo y el desorden provocados por la cruel disputa. La quietud sólo era quebrada por el lamento de algún herido. Pero no fue ese panorama, casi insólito, sino otra cosa lo que de pronto logró evadirlo de la apatía y el ensimismamiento. El. Tiesamente erguido. Sucio de sangre y tierra el cuerpo apenas cubierto con unas tiras de cuero. Refulgente el rostro. Sosteniendo todavía el puñal, como si quisiera seguir la pelea. Sí. El único héroe de esta jornada. El que merecerá todos los títulos y gratificaciones.

Apretó las riendas, sobrecogido por una ineludible dosis de rabia y envidia. Me robó todo. La gloria, la alegría de un triunfo, la oportunidad de mostrar que no llevo este uniforme de puro adorno. Lentamente se apeó. Y aunque era lo último que hubiera deseado realizar, no tenía alternativa. Está esperando mi consentimiento. Que todos vean cómo es felicitado y reconocido por su hazaña. Sintió un estremecimiento al abrazar el cuerpo duro y sudoroso. Quedaron largo rato así. Quietos. Comprendiendo que sin duda Catriel anhelaba prolongar indefinidamente ese instante. Feliz. Orgulloso.

Por fin, el general Rivas se apartó y fue hasta su caballo. Sin volver la cabeza, montó de un salto. Y como dominado por una repentina urgencia, partió a todo galope.