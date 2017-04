El dolor del padre Policiales 09/04/2017 Redacción Leer mas ...



PARANA, 9 (NA). - Luego que fuera encontrado el cuerpo de Micaela García, la joven de 21 años que había desaparecido el fin de semana pasado en la ciudad entrerriana de Gualeguay, el padre de la joven, en medio del dolor, advirtió ayer que "no se debe hacer justicia por mano propia". "Más allá de lo que uno sienta, se debe seguir el orden institucional, por lo que no se debe hacer justicia por mano propia", expresó conmovido Néstor García, a la vez que vaticinó que "la justicia va a llegar".

En declaraciones a Radio Máxima, de Gualeguay, el hombre se mostró agradecido tanto a la gente que aportó en el caso, como con la Policía y el fiscal del caso. "El dolor no tiene que impedir que uno esté agradecido de la gente, la policía y el fiscal", expresó en ese sentido. "Tengo una tranquilidad rara, porque sé que Micaela nos va a seguir guiando. El dolor tiene que servir para cambiar la sociedad", expresó el hombre sobre su hija, quien era militante de la agrupación Evita de la Juventud Peronista.