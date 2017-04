Ampliarán la exportación de vehículos a Colombia Suplemento Economía 09/04/2017 Redacción El Gobierno, que busca diversificar el destino de las exportaciones y abrir nuevos mercados para generar más empleo, recordó el acuerdo firmado con las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. También se beneficia a empresas autopartistas.

Ampliar FOTO TWITTER CABRERA PASO ADELANTE. Los funcionarios al firmar el convenio.

En el marco de la reunión de cancilleres del Mercosur, que se lleva a cabo en el Palacio San Martín, el gobierno firmó un acuerdo con Colombia para eliminar los aranceles en el comercio bilateral de vehículos. Esto significa la posibilidad de exportación de un cupo creciente hasta llegar a las 42.000 unidades anuales en el cuarto año de implementación, lo que impactará positivamente en las terminales automotrices pero también en la constelación de proveedores locales del sector, entre ellas las autopartistas instaladas en Rafaela.

Sumados los cupos durante ese período inicial de cuatro años, Colombia representa un potencial de exportación de 100 mil vehículos destacó en un comunicado del Ministerio de la Producción que preside Francisco Cabrera. "Esto significa un nuevo mercado anual de U$S 700 millones para camionetas, buses, camiones y autos de industria nacional con una previsión de aumento de producción de 9.000 vehículos nuevos durante el primer año" subrayó la cartera productiva.

El acuerdo fue firmado el viernes por el ministro Cabrera y la canciller Susana Malcorra por Argentina; y por la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Claudia Lacouture Pinedo, por Colombia. "Hace 12 años que la Argentina estaba tras este objetivo, se trata de un importante hito que se enmarca en el acuerdo automotriz que firmamos con empresas, trabajadores y provincias en marzo y en el cual nos propusimos diversificar las exportaciones. El Estado se compromete y cumple", sostuvo Cabrera.

Por su parte, el secretario de Industria, Martín Etchegoyen, afirmó: "Celebramos la firma de este acuerdo que impactará también en la cadena de valor autopartista y en el empleo por el aumento de la producción".

El secretario general del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), Ricardo Pignanelli, sostuvo que "más allá de los problemas coyunturales, esto es muy importante para el desarrollo futuro de la industria".

En la industria automotriz trabajan actualmente más de 70.000 personas de forma directa y otras 150.000 en forma indirecta, en 11 terminales, y existen más de 500 autopartistas. El sector anunció inversiones por aproximadamente U$S 3.500 millones entre autopartistas y terminales automotrices en estos últimos 15 meses, indicaron desde el Ministerio de la Producción.

La apertura de este nuevo mercado para la industria argentina es una continuidad del diálogo con el sector que comenzó en el 2016 y que, además del acuerdo automotriz, incluyó una serie de medidas del gobierno destinadas a dar impulso a la industria: la ley de autopartes, la eliminación de retenciones a las exportaciones industriales, la renovación de bonos de bienes de capital y un acuerdo de 5 años con Brasil para importaciones y exportaciones que da previsibilidad a la industria.



ACUERDO AUTOMOTRIZ

En marzo, el gobierno nacional firmó un acuerdo con los gobiernos provinciales de Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe, sindicatos y empresarios del sector automotriz, con el objetivo de mejorar la producción y el empleo.

El acuerdo automotriz busca establecer reglas de juego claras, promover el empleo, bajar el ausentismo, brindar mayor capacitación, incrementar la integración de autopartes locales, concretar inversiones por U$S 5.000 millones en los próximos dos años, diversificar las exportaciones y asumir el compromiso de tener precios en línea con los que tienen otros países similares. También establece una hoja de ruta que busca llevar la producción local de vehículos de 493.000 en 2016 a 750.000 en 2019 y 1 millón en 2023.

Si bien el plan establece objetivos a mediano plazo, los beneficios no tardarán en llegar. En el proceso se crearán más de 30 mil empleos y se abrirán nuevas oportunidades de desarrollos para cientos de PyMEs autopartistas y terminales.



MEDIDAS POR EL

SECTOR AUTOMOTRIZ

Asimismo, desde el Gobierno nacional sintetizaron las medidas adoptadas para apuntalar la recuperación y el desarrollo de la industria argentina de vehículos, entre las que se destacan:

-Ley de autopartes: Sancionada en 2016 con el consenso de todo el arco político y gremios. El objetivo es lograr más inversiones que aumenten los componentes nacionales en la producción automotriz y que generen nuevos puestos de trabajo.

- Eliminación de retenciones a las exportaciones: Se eliminaron las retenciones a las exportaciones industriales, y se está trabajando para mejorar los reintegros con el objetivo de mejorar la competitividad internacional de la industria local.

- Bienes de capital: Se concretó una modificación y prórroga del régimen de incentivo a esta cadena de valor, dotándola de mayor previsibilidad y orientando el incentivo a la mayor integración local y el desarrollo de inversiones en equipamiento y tecnología. Ya se beneficiaron 600 empresas de 17 provincias con una producción por más de $ 20.000 millones y beneficios por $ 3.600 millones.

- Acuerdo automotor con Brasil: Pasó de ser de renovación anual a tener una duración de 5 años. Se estableció que la relación entre el valor de las importaciones y exportaciones tenga en cuenta un coeficiente de desviación de las exportaciones - Flex - de no más de 1,5.

- Impuesto Automotor: La base del impuesto interno a los autos pasó de $350.000 a $380.000 para que se aplique la alícuota del 10%, mientras que la alícuota del 20% se mantiene para los vehículos que superen los $800.000.

- Nuevos mercados en el exterior: el gobierno está trabajando para abrir nuevos mercados para las exportaciones automotrices (Colombia, Norte de Africa). Ya se han incrementado exportaciones a mercados fuera de Brasil, como Centroamérica y Nueva Zelanda.