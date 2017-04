Unión, para ser más líder Deportes 09/04/2017 Redacción Leer mas ...

Unión de Sunchales recibirá esta tarde a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, en uno de los partidos de la sexta fecha del Nonagonal Zona B, Zona Campeonato, del torneo Federal A. El encuentro comenzará a las 17 en el reducto albiverde y será dirigido por el cordobés Jonathan Correa.

El elenco dirigido por Adrián Tosetto, líder invicto de su sector con 13 puntos, pretende mantener su gran momento que lo tiene con firmes chances de llegar al Pentagonal final por el ascenso a la B Nacional. La victoria lograda entre semana en Mar del Plata es un aliciente importante en tal sentido.

Los demás encuentros del grupo también se disputarán este domingo: a las 16 Defensores de Villa Ramallo vs. Agropecuario de Carlos Casares, Luis Lobo Medina; 16:30 Villa Mitre de Bahía Blanca vs. Alvarado de Mar del Plata, Fabricio Llobet; y a las 17, Cipolletti vs. Dep. Madryn, Pablo Leguizamón. Libre: Sp. Las Parejas.

Posiciones: Unión 13 puntos; Agropecuario (un partido menos) 10; Gimnasia de Mendoza 6; Villa Mitre (dos partidos menos) y Defensores 5; Dep. Madryn y Sp. Las Parejas 4; Cipolletti y Alvarado 1.