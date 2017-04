Jaguares jugó el peor partido Deportes 09/04/2017 Redacción RUGBY

Ampliar FOTO NA PASO ATRAS./ Bertranou en uno de los intentos argentinos.

BUENOS AIRES, 9 (NA). - Jaguares, la franquicia argentina en el Súper Rugby, tuvo una floja actuación y perdió ayer ante Sharks por 18 a 13 en el partido correspondiente a la séptima fecha del certamen disputado en Durban, Sudáfrica. En el primer tiempo el conjunto argentino se fue abajo en el marcador por 8 a 6, en un partido que tuvo un trámite cerrado y se definió por algunas imperfecciones del quince argentino.

Jaguares cortó, con esta derrota, una racha positiva de tres encuentros sin caídas y justo lo hizo ante un rival directo en la clasificación para la clasificación de cara a las semifinales. El próximo partido del equipo argentino será el sábado ante Bulls en Pretoria, mientras que el otro fin de semana hará lo propio frente a Lions, el puntero de la zona 2 de la Conferencia Africa.

En el primer tiempo Sharks dominó el inicio del partido por una buena actuación de su primera línea, y Jaguares se mostró impreciso con las manos, además de nervioso ante cada avance rival. Una mala decisión de Matera le permitió a Cobus Reinach robarle el balón y marcar un try luego de correr más de 60 metros. Los penales de Sánchez le posibilitaron a Jaguares dar vuelta el resultado, y pudo haber aumentado aún más de no ser por un penal del tucumano que pegó en el poste de la hache.

Sharks se puso delante en el marcador a poco de terminar la primera mitad y ni bien se inició la segunda marcó otro try por intermedio de Andre Esterhuizen. Las cosas se le pusieron cuesta arriba a Jaguares tras la amonestación de Nicolás Sánchez, a los 17, pero no obstante se puso en partido con el try de Creevy, a los 21.

No obstante, los errores en las posiciones móviles y algunas malas decisiones impidieron que los argentinos pudieran dar vuelta la historia, y ahora deberán esperar una semana para recuperarse y enderezar el rumbo. Bulls, el próximo rival de Jaguares, llega de una intensa gira por Nueva Zelanda y Japón en la que acumularon tres derrotas, incluida la de esta fecha ante Sunwolves.