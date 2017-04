Libertad, con un doblete de Bustos Deportes 09/04/2017 Redacción FEDERAL A

Ampliar FOTO LIBERTADSUNCHALES.COM.AR NECESARIO./ Fue un triunfo clave.

En un partido clave para sus aspiraciones de conservar su lugar en el Federal A, Libertad de Sunchales se impuso como local ante Defensores de Pronunciamiento por 2 a 0 y así sumó el segundo triunfo consecutivo, primero de local, en el nuevo ciclo de Carlos Trullet. El vilense Manuel Bustos fue la figura, anotando los dos goles, uno de penal.



LIBERTAD 2 - DEPRO 0

Estadio: "Dr. Plácido Tita". Arbitro: Nazareno Arasa (Rosario).

Libertad: Adelquis Ruffini; Nicolás Guzmán, Luis Ibáñez, Nicolás Del Grecco y Julián Gauna; Gaspar Triverio, Pablo Despósito, Carlos Sánchez y Maximiliano Rolón; Ricardo Acosta y Manuel Bustos. DT. Carlos Trullet.

Defensores de Pronunciamiento: Catriel Orcellet; Rafael Blasco, Milton Alves,Patricio Valente y Maximiliano Villagrán; Francisco Berdún, Juan Carlos Ardetti, Alejandro Rizzo y Walter Bravo; Marcelo Estigarribia y Lautaro Robles DT. Hernán Orcellet.

Primer tiempo: a los 17' gol de Bustos (L) de penal; 46' gol de Bustos (L).

Incidencia: fue exp. Walter Bravo (D).



COMPLETAN HOY

Esta tarde se disputarán los otros dos encuentros de la Zona Reválida C: a las 17:00 Gimnasia (CdU) vs. Sol de América (F) y 18:10 - Guaraní Antonio Franco (P) vs. Sp. Belgrano (SF).

Posiciones permanencia: Sp. Belgrano (SF) 32 pts, Libertad 27, Gimnasia (CdU) 25, Sol de América (F) y Defensores de Pronunciamiento 22, Guaraní 20.

Posiciones Reválida: Sp. Belgrano (SF) 13 pts, Libertad 9, Sol de América (F) 7, Guaraní 6, Defensores de Pronunciamiento 4, Gimnasia (CdU) 3.