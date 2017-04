Dos partidos por el Preparatorio Deportes 09/04/2017 Redacción Leer mas ...

Ampliar FOTO PRENSA FEDERACION SANTAFESINA BROWN./ El equipo de San Vicente sigue en la Liga Provincial.

Este domingo seguirá la disputa de la tercera fecha del torneo Preparatorio de la Asociación Rafaelina de Básquetbol con dos encuentros, luego del inicio del viernes con el primer triunfo de Quilmes, sobre Independiente, por 78 a 70.

Por la Zona A, Sportivo Ben Hur recibirá a Unión en El Coliseo del Sur, mientras que por la Zona B se verán las caras 9 de Julio y Atlético. Ambos partidos empezarán a las 20:30.

El cierre por esta agrupación será el martes 18 cuando Libertad reciba a Peñarol desde las 22:00 en el Hogar de los Tigres.

Posiciones Zona A: Ben Hur 4, Independiente y Quilmes 4 y Unión 3.

Posiciones Zona B: Libertad 4 puntos; Atlético y Peñarol 3 y 9 de Julio 2.



BROWN CLASIFICO A CUARTOS

El viernes se jugaron los terceros juegos de las llaves que estaban igualadas en la Liga Provincial. Brown de San Vicente derrotó otra vez a Atlético Sastre por 70 a 68 (con un doble del rafaelino Santiago Caligaris restando 5 segundos) y pasó a cuartos de final.

Desde el miércoles se enfrentarán en dicha instancia: Atlético San Jorge vs. Brown; Santa Paula vs. Ceci en el clásico de Gálvez; Sport Cañadense vs. Temperley y Firmat Football vs. El Tala de Rosario. La Copa Santa Fe otorga a su campeón el ascenso al Torneo Federal.



DERROTA DEL U17

En el segundo partido de la fase clasificatoria del Interasociaciones Sub 17 de básquet masculino en Rosario, el seleccionado de la Asociación Rafaelina perdió ayer por la mañana ante Venado Tuerto por 63 a 61. Nicolás Zurvera fue el goleador de la ARB con 20 puntos. De tal modo definía en el último turno de la noche ante Rosario el pasaje a semifinales.