Situación desesperante en Comodoro Rivadavia Nacionales 09/04/2017 Redacción Leer mas ...

COMODORO RIVADAVIA, 8 (NA). - La situación era "desesperante" ayer en Comodoro Rivadavia donde las lluvias continuaban, aunque en forma leve, y si bien se preveía que dieran un respiro este fin de semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya anticipó que el martes volverán las precipitaciones. Este viernes Comodoro sufrió una nueva tormenta con casi 100 milímetros de lluvia en 24 horas, dos personas murieron y casi 100 mil fueron afectadas directa e indirectamente por el temporal en esta ciudad.

"Es desesperante", calificó la situación el vicegobernador Mariano Arcioni tras recorrer nuevamente en la madrugada algunos barrios afectados de la ciudad petrolera. Según la información oficial hasta anoche había 3.000 evacuados y 6.000 auto evacuados. Hay 10 mil familias asistidas en los diferentes centros de atención que en total suman 22. "Ya no se sabe dónde empieza y donde termina la ciudad", agregó Arcioni.

Los bomberos y personal de Defensa Civil, voluntarios y funcionarios provinciales y municipales no tienen respiro.

El presidente Mauricio Macri se comunicó directamente con el gobernador de la provincia Mario Das Neves para comprometer ayuda.

La provincia no está preparada para tanta lluvia. Es más: está acostumbrada a la sequía. En Comodoro Rivadavia el promedio anual de precipitaciones es de 240 milímetros. Ahora, cayeron 400 en una semana.

En tanto, la ruta nacional 3 que une Comodoro Rivadavia con Trelew, en la provincia de Chubut, colapsó ayer a la altura de la localidad de Garayalde, por la caída de la cabina de un camión que abrió un pozo en la traza vial, lo que impide el acceso por el norte de los vehículos con ayuda para los damnificados por las lluvias y el ingreso o salida a la ciudad.