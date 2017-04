En Europa no perdonan Deportes 09/04/2017 Redacción Hubo goles de Higuaín (un doblete) y Agüero

Ampliar FOTO NA GOL DEL KUN./ Sergio Agüero mantiene con expectativas al Manchester City.

ROMA, 9 (AFP-NA). - La Juventus (1º) venció este sábado en su estadio al Chievo Verona (11º) gracias a un doblete del argentino Gonzalo Higuaín, con la colaboración de su compatriota Paulo Dybala, ampliando su ventaja a 9 puntos con la Roma (2º), que juega el domingo con el Bolonia (14º).

La Vecchia Signora dominó sin apuros un duelo que, como casi siempre, resolvió el Pipita, con un tanto en cada parte. Suma 21 en su primera temporada en Turín. Para firmar el primero, Dybala se deshizo de un defensor rival con un amague y, después de apurar hasta la línea de fondo, la cedió rasa a Higuaín, que llegaba desde atrás y no perdonó.

El segundo contó con los mismos protagonistas: Dybala condujo y, tras salvar la entrada de dos rivales, abrió para el lateral suizo Stephan Lichtsteiner, cuyo centro embocó el delantero argentino. Si bien los goles los firmó el 9, fue el joven mediapunta argentino, Dybala, quien acaparó todas las jugadas de ataque.



BUFFON SUPERO A ZANETTI

El duelo sirvió además para que el meta Gianluigi Buffon, de 39 años, alcanzase los 616 encuentros en la liga italiana, superando de esta forma al argentino Javier Zanetti. Buffon se convierte así en el segundo futbolista con más partidos disputados en la serie A, sólo superado por otra leyenda: Paolo Maldini, que disputó 646 encuentros.

La Juve firma de esta forma una espectacular racha de 16 partidos seguidos ganando en su estadio y se pone provisionalmente a nueve puntos de la Roma, que no puede permitirse un tropiezo ante el Bolonia.

En el resto de partidos de este sábado, el Empoli (17º) empató 1-1 con el colista Pescara y el Atalanta, quinto, hizo lo mismo con el Sassuolo (15º). El plato fuerte del domingo será el duelo entre el Lazio y el Nápoles, cuarto y tercer clasificado respectivamente (15.45). Además el Inter de Milán, sexto, viajará al feudo del Crotone (18º), al tiempo que el Milan, séptimo, recibirá al Palermo, penúltimo.



TAMBIEN AGÜERO

El delantero argentino Sergio "Kun" Agüero convirtió un gol en la victoria del Manchester City sobre Hull City por 3 a 1, en un partido correspondiente a la fecha 31 de la Premier League de Inglaterra. Con este tanto, el segundo de su equipo a los 48 minutos después del de Elmohamady en contra y antes del tercero del inglés Fabian Delph, el ex futbolista de Independiente alcanzó 28 goles en 38 partidos jugados en esta temporada, y anotó por tercer encuentro consecutivo.

En el actual campeonato, Agüero hizo 16 goles y está a cinco del líder de la tabla de goleadores, el belga Romelu Lukaku, del Everton. Manchester City, que dirige el catalán Pep Guardiola y tuvo como suplentes a los también argentinos Wilfredo Caballero y Pablo Zabaleta, suma 61 puntos y continúa en la cuarta posición del campeonato inglés.

Tottenham Hostpur, dirigido por el argentino Mauricio Pochettino, logró una holgada victoria sobre el Watford por 4-0 en el primer partido del día.