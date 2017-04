Jamás se reprochará la entrega Deportes 09/04/2017 Redacción ATLETICO DE RAFAELA 1 - HURACAN 1: CALIFICACIONES INDIVIDUALES

Ampliar FOTO M. LIOTTA PUDO SER EL PRIMERO. Carniello pifia el cabezazo con Villalba, su marcador, totalmente vencido. Atlético volvió a ser ineficaz.

Lucas Hoyos (7): Sin trabajo extremo, pudo solucionar cualquier inconveniente tanto por arriba como por abajo. En el gol de Romat no tuvo forma de regresar al arco, la pelota bajó con demasiada violencia.



Oscar Carniello (5): Una muy buena, una mala. Así fue la tarde de Oscar. Erró un cabezazo muy claro en el cierre del primer tiempo, que hubiera sido el 1 a 0. Después mechó salvadas prodigiosas con errores increíbles, como cuando dejó a Briasco mano a mano con Hoyos luego de un pase atrás.



Teodoro Gutiérrez (6): Arriesgó un poco más y ganó la mayoría de las pelotas divididas. Por momentos parece que tiene dificultades físicas, pero se las arregló bien ante los veloces atacantes del “Globo”.



Gastón Campi (6): Agarró todo el tiempo a Risso, estuvo al borde del penal permanentemente. De cualquier manera volvió a ser uno de los puntos altos en el juego.



Mathías Abero (7): Angulo lo va a soñar, el ecuatoriano no pudo superarlo nunca. Esta vez no subió demasiado al ataque, el 1 a 0 tempranero del segundo tiempo lo obligó a ser más ordenado. Batalló como siempre.



Emiliano Romero (6): El juego lo llevó demasiado atrás y tuvo que ser el primer defensor. No intervino demasiado con la pelota, pero nunca perdió la línea a pesar del asedio.



Lucas Pittinari (7): Es cierto que no logró darle al equipo el volumen de juego necesario, pero su desdoblamiento obliga al elogio eterno. Trata de estar en todos lados, riega de sudor la cancha y no se da por vencido. Fue lúcido en 2 jugadas, en ambas asistiendo a Albertengo, y Atlético logró el desnivel.



Kevin Itabel (5): Algo falto de ritmo, pero con la voluntad de ser intenso para encontrar profundidad. Tuvo un par de buenas conexiones con Albertengo.



Fernando Luna (5): Cuando no es su tarde, no hay caso. La pelota le pasó por el costado y cuando le llegó equivocó el camino.



Angelo Martino (6): El que no conoce el paño jamás pensó que se trató de un debut como titular. Jugó sin complejos, aplicó pierna fuerte cuando hizo falta y siempre despegó por el andarivel.



Leandro Díaz (6): El gol, ni más ni menos. Siguió peleándose con todo el mundo, protestando a propios y extraños y siguió dejando la sensación que puede dar más. Pero al menos, como si fuera poco, puso el pie para el 1 a 0.



Mauro Albertengo (7): Cambió el partido en 5 minutos. A un error en la definición le continuó una asistencia para Díaz. Después los corrió a todos y pudo generar más peligro. Debe ser titular.



Enzo Copetti (5): Entró en un momento complicado, donde la cancha era un campo de batalla. Hizo el gasto, pero no entró prácticamente en juego.



Diego Montiel (-): Sin calificación, poco tiempo en el terreno de juego.