Boca cierra el domingo ante Vélez Deportes 09/04/2017

BUENOS AIRES, 9 (NA). - Boca buscará hoy mantener la distancia en la punta de la tabla de posiciones y apuntalar aún más sus intenciones de campeón, cuando visite a un Vélez necesitado de los tres puntos que le permitan salir de la zona crítica de los promedios, en un partido correspondiente a la decimonovena fecha del torneo de Primera División. El partido se disputará en el estadio José Amalfitani, desde las 20:15 horas, con el árbitraje de Patricio Loustau, y televisación de Telefé.

Boca marcha líder y quiere sumar su tercer triunfo consecutivo, para estirar la diferencia en la punta, mientras que Vélez lleva dos empates y una derrota y necesita imperiosamente sumar de a tres. Para este duelo el "Mellizo" Guillermo Barros Schelotto deberá hacer dos cambios, uno por cuestiones tácticas y el otro por la obligación de una lesión. El que regresará al once titular será el colombiano Frank Fabra, en el lateral izquierdo, por Jonathan Silva, mientras que en el mediocampo estará el también "cafetero" Wilmar Barrios, luego que en la semana se lesionó gravemente su compatriota Sebastián Pérez. Precisamente Pérez era quien iba a suplir la ausencia de Fernando Gago, desgarrado, para poder estar en el mediocampo boquense, pero en una práctica sufrió la rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla.



RIVER ANTE QUILMES

Pese a que asoma una nuevo compromiso por Copa Libertadores, River irá con lo mejor que tiene a disposición para seguir expectante en el torneo de Primera División, cuando reciba hoy al golpeado Quilmes. El encuentro se disputará desde las 18:15 en el estadio Monumental, con el arbitraje de Fernando Rapallini y la televisación de El Trece.

El elenco de Núñez suma 32 puntos, ocho menos que el líder Boca, acumula una racha de tres victorias al hilo y necesita nuevamente sumar de a tres para no perder terreno. Más allá de que el próximo jueves recibirá a Melgar de Perú por la Copa, el entrenador Marcelo Gallardo dijo que espera "sumar la mayor cantidad de puntos y estar a la espera" en el torneo doméstico. Para esto, el "Muñeco" decidió no hacer variantes respecto al triunfo de la jornada pasada en Mendoza frente a Godoy Cruz (2-1) e incluso estarán Jonathan Maidana y Leonardo Ponzio, dos referentes que llegaban "tocados" desde lo físico.



EL ROJO EN PARANA

Independiente de Avellaneda visita a Patronato de Paraná en búsqueda de la primera victoria del ciclo de Ariel Holan como entrenador. El partido se iniciará a partir de las 16:15 en el estadio "Presbítero Grella" de la ciudad entrerriana, con arbitraje de Juan Pablo Pompei y televisación del canal Telefé.

El Rojo de Ariel Holan, que viene de empatar contra Vélez como local y con Alianza Lima por la Sudamericana, tendrá el ingreso de Juan Sánchez Miño por el suspendido Nicolás Figal jugando de lateral por izquierda, al tiempo que Nicolás Tagliafico jugará de central.

De su lado, Patronato, dirigido por Rubén Forestello, no quiere entrar en una mala racha que lo acerque peligrosamente a la zona de descenso. En cuanto al equipo, el mediocampo tendrá a Marcelo Guzmán por Gabriel Graciani, en el único cambio que presentará el conjunto entrerriano.



LOS DEMAS PARTIDOS

Banfield se enfrentará a Belgrano de Córdoba en un partido válido por la decimonovena fecha del Torneo de Primera en el cual buscará recuperarse de la derrota sufrida en el clásico con Lanús mientras que su rival tendrá el debut del entrenador Sebastián Méndez. El encuentro se disputará a las 14:00 en el estadio Florencio Sola, será controlado por el árbitro Andrés Merlos, irá televisado por Canal 9.

Asimismo, San Martín recibirá en San Juan a Unión de Santa Fe, partido en el cual el equipo local buscará lograr una necesitada victoria. El encuentro se disputará en el estadio "Ingeniero Hilario Sánchez" a partir de las 17:00, contará con el arbitraje de Hernán Mastrángelo y tendrá la transmisión de la TV Pública.