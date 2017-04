Píldoras Políticas Nacionales 09/04/2017 Redacción Leer mas ...

STOLBIZER NO QUIERE CAER EN LA TRAMPA

La diputada Margarita Stolbizer encabezó ayer la reunión del Congreso Nacional del GEN, en donde llamó a su partido a "no caer en la trampa de la polarización" y ser una "verdadera alternativa" de oposición. Durante el encuentro, que se desarrolló en el aula magna de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, el GEN no definió su política de alianzas para las elecciones legislativas, pero la líder del espacio llamó a romper polarización entre el kirchnerismo y Cambiemos.

"No podemos caer en la trampa de la polarización", advirtió la diputada nacional y, en referencia al oficialismo, agregó: "Nos están diciendo que son diferentes pero no hacen más que profundizar el empobrecimiento que dejaron los otros".



DIA NORMAL

La intención del Gobierno al evitar que se corten de manera total los accesos a la Ciudad de Buenos Aires el pasado jueves era que aquellos trabajadores que no se plegaran al paro general de la CGT pidieran desarrollar sus actividades laborales con normalidad. A pesar de que la medida paralizó el transporte público, funcionarios nacionales y provinciales publicaron en las redes sociales fotos y videos de personas que optaron por tomar sus bicicletas y llegar hasta sus lugares de trabajo en dos ruedas.

Un integrante del Gobierno que hizo lo mismo fue el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, aunque no se debió al paro sino a que pregona el concepto de sustentabilidad dando el ejemplo.

Vistiendo un traje azul, el dirigente del PRO llegó en su bicicleta plegable hasta el Hotel Hilton, en el barrio porteño de Puerto Madero, para participar del capítulo latinoamericano del Foro Económico Mundial. "Para él, en cuanto a movilidad, fue un día normal", bromearon en el Gobierno respecto de la escasa mella que le hizo a nivel personal el paro a Dietrich.



SUBI QUE TE LLEVO

Funcionarios de distintos niveles de gobierno tuvieron que buscar distintas alternativas para ir a sus lugares de trabajo

pese a la huelga general pero, además, para garantizar la asistencia de los empleados. Una de las opciones fue ofrecer sus autos para llevar y traer a la gente. Julio Irurueta, un concejal del PRO de La Plata lo hizo a través de Twitter.

"Si sos de La Plata y querés ir a trabajar pero no podés por el paro de micros, me ofrezco a llevarte yo en el auto e irte a buscar después. La única manera de sacar el país adelante es laburando más que nunca! Lo digo de verdad, eh!", escribió.



DEUDOR SIN BANCA

A la hora de "jugar para la tribuna", todo dirigente político pregona que "se debe dar el ejemplo" con las actitudes. Sin embargo, algunos no coinciden. En el distrito santafesino de Sastre, ubicada 100 kilómetros al oeste de la ciudad capital provincial, un concejal se vio imposibilitado de asumir su banca en representación del Frente para la Victoria por una deuda con el municipio.

Para el Concejo Deliberante de esa región, el dirigente kirchnerista Albino Moreno incurrió en una "incompatibilidad manifiesta" por el pasivo que registraba desde hace varios años con las arcas públicas locales que, según el Ejecutivo comandado por María del Carmen Amero, ascendía a 40 mil pesos.

A través de su abogado, el desplazado concejal negó que la deuda llegara a ese monto y manifestó haber pagado pero que "no contaba materialmente con los comprobantes correspondientes al período reclamado en la demanda". Por lo visto, en su situación como contribuyente el legislador terminó siendo más Moreno que Albino.