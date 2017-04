Centro de salud que es orgullo de la comunidad Región 08/04/2017 Redacción Lleva el nombre de "Laura Williner de Bañón", por lo que sus hijos participaron en la inauguración que presidió el titular de la Comuna, Héctor Perotti. Permitirá atender 150 consultas al día en distintas especialidades.

Ver galería 1 / 2 - FOTO J. BARRERA// PRESENCIAS./ La ceremonia fue concretada por los hijos de Laura Williner de Bañón y el Presidente Comunal. CORTE DE CINTAS. El momento en que se abrieron las puertas del Centro de Salud.

BELLA ITALIA. - En el atardecer de la víspera, en el frente del Centro de Salud Comunal "Laura Williner de Bañón" se desarrolló una significativa ceremonia que congregó a buena parte de la comunidad, sus autoridades - encabezadas por el presidente comunal, Héctor Perotti-, integrantes de la firma Sucesores de Alfredo Williner SA, autoridades de localidades vecinas, contándose además con la presencia del senador nacional Omar Perotti, el senador provincial Alcides Calvo, el director Regional de Salud Dr. Ernesto Bosco. En la oportunidad se procedió a la inauguración oficial del Centro de Salud mencionado, iniciado en enero del año anterior, concretado con fondos propios y el invalorable aporte de la firma Sucesores de Alfredo Williner SA, que una vez más puso de manifiesto, con un hecho concreto, su responsabilidad social empresaria, con una inversión de dos millones de pesos.

En el efector se desenvuelven las especialidades de medicina clínica, pediatría, ginecología, kinesiología, odontología, cardiología, psicología, pedicuría, laboratorio y la posibilidad de ampliar el servicio con otras especialidades.

Tras el ingreso de las Banderas de Ceremonia y la entonación del Himno Nacional, se oyeron varios mensajes exaltando la obra inaugurada.



Inversión en Salud

Durante su mensaje Héctor Perotti no pudo ocultar su satisfacción por el logro alcanzado, mostrando su agradecimiento por el acompañamiento. En relación al efector de salud, ofreció una reseña desde su nacimiento, y remarcando especialmente su crecimiento al ritmo de la comunidad. Señaló que "hoy tenemos un centro de salud bastante bien equipado y tenemos un servicio de ambulancia privado, que paga la Comuna, por eso hay una ambulancia en esta ceremonia".

Enfatizó el hecho de haber concluido la obra en 14 meses, con una inversión que ronda los dos millones y que no se adeuda nada de ella, puso énfasis al resaltar la "colaboración de Sucesores de Alfredo Williner SA", recordando que la homenajeada de la familia Williner, la que da nombre al efector, "es una hija de esta tierra", no dejó de mencionar que la empresa nació en Bella Italia, luego se radicó en Rafaela y volvió al pueblo y es en la actualidad una de las empresas más importantes con las que cuenta.

Por otra parte, y como otra inversión en salud, destacó que Bella Italia está servida en su totalidad con agua potable y están encarando el tema de cloacas, dos obras de vital importancia para la salud de la población.



Raúl Bañón

Uno de los hijos de Laura, en nombre de la familia Williner, expresó el reconocimiento por su presencia en la significativa realización y por ser partícipe de ella, consideró que "todos sabemos que el presente condiciona inevitablemente el futuro y si trasladamos este pensamiento a todos los ámbitos debemos tomar conciencia que cada día ante nosotros tenemos una oportunidad, un desafío, y a la vez una enorme responsabilidad desde nuestros lugares, a través de nuestra función podemos sembrar para cosechar un mañana mejor, esto es ni más ni menos que construir para asegurar un futuro promisorio para nuestro querido país".

En otro párrafo remarcó que "quienes conformamos la familia Williner reconocemos que la Comuna de Bella Italia y su zona tienen mucho que ver con nuestra historia".

Acto seguido mencionó algunos detalles históricos del inicio de la actividad en la zona rural de la zona y el comienzo de la actividad en la industria lechera, poniendo de relieve que "Bella Italia tiene para nosotros una significación muy especial, fue la cuna de nuestra actividad agroindustrial".

También resaltó que "nuestra familia históricamente ha llevado obras adelante en las comunidades que han acompañado nuestro crecimiento, estas obras de responsabilidad social empresaria se desarrollaron tomando como ejes de acción los ámbitos de salud y educación".

En otro pasaje destacó que con la intención de homenajear a sus antepasados y honrar sus vidas esas obras llevan sus nombres, y de este modo sostienen los valores que les transmitieron.



Compromiso

Seguidamente fue oído un mensaje del Dr. Ernesto Bosco, director Regional de Salud quien agradeció la invitación e hizo saber que "en representación del Ministerio de Salud estamos aquí presentes"; felicitó "a toda la comunidad en este emprendimiento, con la ayuda de una empresa sumamente importante de la región, que han logrado concretar un centro de salud donde, nada más ni nada menos, se garantiza el derecho del acceso a la salud".

"Desde el Ministerio de Salud lo más importante que debo decir es que a este esfuerzo de la Comuna, de su comunidad, debemos adosarle el esfuerzo del Ministerio, de nuestro Nodo, para ayudar a construir un centro de salud en Recursos Humanos mayor y nos tomamos ese compromiso para gestionar los cargos que sean necesarios para que el equipo de salud tenga una pata donde la salud pública tenga otra mirada".



Un sueño hecho realidad

Le siguió en el uso de la palabra el Dr. Roberto Sarasín, profesional que se desempeña en el efector de salud, y que se mostró sumamente gratificado señalando que "para mí es un orgullo y una alegría muy grande poder trabajar como médico en este flamante y hermoso centro de salud, si bien en los 18 años en que trabajo como médico en esta comunidad jamás me he sentido incómodo, pero tener este centro de salud, para nosotros la verdad es que es un sueño hecho realidad".

Agradeció y felicitó "al principal responsable de que tengamos este centro de salud, el presidente comunal Héctor Perotti".



Modelo de trabajo y de gestión

Alcides Calvo, el senador por nuestro Departamento se manifestó congratulado y señaló que "la presencia de todos nosotros aceptando esta convocatoria, esta invitación, es reconocer este verdadero trabajo diario que a lo largo de todo el tiempo se transforma en estos hechos, en estas obras, como lo ha dicho Héctor (Perotti), pasan las personas, pasan las generaciones y van a quedar las obras con nombre y apellido".

"Uno rescata este trabajo mancomunado que parece sencillo, entre lo público y lo privado para lograr estos objetivos y creo que Bella Italia pasó casi a ser un modelo de trabajo y de gestión".



Omar Perotti

La lista de oradores fue cerrada por el senador nacional Omar Perotti, en su saludo tuvo un párrafo para los integrantes de la familia Williner, a quienes les transmitió el cariño y el respeto "por esta nueva actitud que tienen con la sociedad, no es sorpresa para quienes conocemos a la empresa hace tiempo, el compromiso permanente, silencioso y siempre de alto nivel con la educación y con la salud".

Destacó el reconocimiento a los antepasados y al origen, rescató su niñez en la localidad y enfatizó que "estar acompañándolos en este momento es una gran satisfacción, el agradecimiento porque nos hayan hecho partícipes de este hecho tan importante para una localidad".

Puntualizó la confianza y tranquilidad que infunde el saber que hay un efector de salud primaria, tenga obra social o no y que sea de calidad. También reconoció las obras que se implementan en la localidad para crecer y para lograr una mejor calidad de vida para todos, también rescató "el esfuerzo enorme que hace la empresa para darle algo esencial para el hombre que es el trabajo".



Bendición

Las nuevas instalaciones fueron bendecidas por el diácono Gustavo Nihoul.



Corte de cintas

La tradicional ceremonia fue llevada adelante por los tres hijos de Laura Williner de Bañón y el presidente comunal.

Luego las autoridades ingresaron al edificio para dejar descubiertas placas recordativas.