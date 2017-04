Continúa la firma de contratos “mutuos” con los tamberos Locales 08/04/2017 Redacción Se trata del trámite que permitirá a los productores obtener el crédito por parte de la Provincia de $ 2.000 por vacas. Ayer se formalizaron acuerdos en Rafaela y en Susana, pero aún ningún productor recibió el dinero. Según Miguel Gatti, director de Lechería, las transferencias de fondos son inminentes.

Ampliar FOTO J. BARRERA EN EL NODO. Ayer por la mañana decenas de productores continuaron la firma de los “mutuos”.

Tal como anunció el gobierno de la Provincia de Santa Fe, se continúan realizando los trámites necesarios para extender a los tamberos la herramienta financiera consistente en $ 2.000 por vaca, hasta las primeras 200 vacas de cada establecimiento, herramienta que intenta contrarrestar los daños de las últimas inundaciones. Se trata del Fondo de Inversión y Desarrollo que contará con $ 400 millones, que bajarán en forma de créditos blandos, con un 3% de interés, a cuatro años (con uno de gracia y otros tres años para devolverlo en cuotas mensuales).

Dos semanas atrás comenzaron a firmarse los contratos mutuos que sirven de marco legal para el desembolso del dinero, que será directamente en las cuentas bancarias de los productores. Dicho acto continuó ayer en el Nodo Región 2, Rafaela, donde acudieron decenas de tamberos, y también en Susana. Según pudimos averiguar la semana que viene, martes o miércoles, van a continuar con la firma en el departamento Las Colonias.

Quien encabezó el procedimiento fue Miguel Gatti, director de Lechería de la Provincia, con quien dialogamos, en primer término, sobre las demoras del proceso: “Los tiempos de la administración no son los tiempos de la vaca o de la naturaleza. Obviamente yo entiendo que toda la parte legal tiene que tener la seguridad de lo que hacemos firmar, se ha dilatado, sabemos que el productor lo necesitaba en febrero. Tenemos un contacto muy directo con territorio, con los productores, en este momento la Secretaría de Lechería está constantemente visitando, haciendo firmar y tratando de solucionarle los problemas a los productores”.

Respecto de la cantidad de mutuos a firmar Miguel especificó: “llevamos firmados alrededor de 400, nos están quedando algo así como 2.000 mutuos. La provincia es grande, tenemos que atender a todos, por ahí surgen algunos inconvenientes, pedimos las disculpas del caso. Es una secretaría chica y se nos puede traspapelar alguna carpeta. Estamos acá para agilizar el trámite a los productores”.

Lo consultamos sobre el inconveniente más recurrente que se presenta a la hora de completar las carpetas y Gatti respondió que “uno de los problemas más grandes que tienen es el del certificado de emergencia. En su momento cuando lo recibieron, por ejemplo decía Agrícola, Ganadera y no decía la palabra Tambera y no se percataron. Deberían haberlo girado y corregido enseguida. Todo eso dilata el trámite, si no está la denominación Tambera no podemos dar un crédito porque es precisamente para ese rubro”. Además agregó que “otros no lo pidieron porque consideraban que no iba a servir para nada, están haciendo los trámites nuevos a partir de ahora y obviamente que tienen la demora del caso”.

Finalmente aclaró la situación de los depósitos, que todavía no se realizaron y según los productores consultados se había informado oportunamente que se iban a hacer a los 10 días hábiles de la firma de los mutuos, plazo que se cumplió ayer. El Director manifestó: “Por eso no queremos dar un número de días, el productor lo toma al pie de la letra y por ahí tardó 2 meses en traer la documentación. Yo dije que Economía informó que manejemos más o menos 10 días hábiles. Yo no dije ´a los 10 días hábiles vamos a depositar la plata´. Repito, los tiempos de la administración no son los tiempos reales de la madre naturaleza o de la producción lechera. Tendrán que tener la paciencia del caso, ya están firmados, ya están monetizados y ya están en la provincia. Si no son 10, serán 12 o serán 15. El trámite del Ministerio de la Producción a través de la Secretaría de Lechería está concluido”.