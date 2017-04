La Provincia convocó a paritarias a los docentes Locales 08/04/2017 Redacción HABRIA NOVEDADES CON RESPECTO AL FONID

El gobierno de la Provincia convocó para este lunes a los representantes de los gremios Amsafe, Sadop, UDA y Amet a una nueva reunión de la Paritaria Docente. Será a las 15 horas, en la sede del Ministerio de Trabajo en la ciudad de Santa Fe.

De esta forma, luego del paro de 48 horas realizado esta semana y con otro en ciernes (sin fecha) por la misma cantidad de días, se retomará el diálogo y se buscará destrabar el conflicto que arrancó el mismo día en que comenzaban las clases.

El Ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, ratificó lo dicho con anterioridad: se descontarán los días no trabajados durante el mes de abril y que el tope del 25 por ciento ofrecido no se modificará, dado que ha sido aceptado por el resto de los trabajadores de la provincia. "Ese es el tope máximo que puede ofrecer la provincia y vamos a insistir con ese monto. No tenemos inconveniente -acotó-, si ellos lo solicitan, de modificar la forma de distribuirlo, pero de ninguna manera podemos superar esa cifra en el aumento de los salarios”, señaló en

declaraciones a la prensa santafesina.



INCENTIVO

Farías admitió que la raíz de la controversia con los sindicatos docentes es el impacto salarial del Fondo de Incentivo Docente, que el gobierno provincial esta vez no incluyó como base de cálculo para el aumento, a partir de la falta de certeza de Nación en la asignación de dichos fondos. Al respecto, reveló que “hubo novedades” en las últimas horas acerca del tema, que serán conversadas el lunes con los sindicatos.

El funcionario confió en que este nuevo elemento “ayude a destrabar el conflicto. Vamos a verlo el lunes. Hasta que no nos sentemos, no vamos a poder avanzar”, aclaró, de acuerdo a la crónica del diario El Litoral.

Finalmente, aseguró que sigue firme la decisión del gobierno de descontar el día a los docentes que hayan adherido a la huelga del 5 de abril.