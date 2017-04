Con la necesidad de ganar, por sobre todo, Atlético recibe hoy a Huracán Deportes 08/04/2017 Redacción A las 17:15 hs. La “Crema” enfrentará al “Globo” y buscará volver a sumar de a tres luego de dos presentaciones. Sin Gabriel Gudiño, lesionado, habrá tres cambios en la formación inicial del equipo de Juan Manuel Llop.

Ampliar FOTO M. FERRERO UN NUEVO DESAFIO. / Atlético recibe este sábado, 17:15, a Huracán. La 'Crema' irá por una victoria a como dé lugar.

La decimonovena fecha encuentra a un Atlético de Rafaela buscando resultados más que rendimientos. Con una identidad de juego reconocida y ya plasmada en cualquier escenario y ante todo rival, pero con la necesidad imperiosa de sumar de a tres para engrosar su pobre promedio, el peor de los 30 equipos. Así, el partido de esta tarde a las 17:15 (TV Pública) ante Huracán por el torneo de Primera División toma un valor extra, pues si no empieza a sumar ahora de a tres cuándo lo hará. ¿Con Independiente allá?, ¿Boca acá? (los dos próximos rivales), todo es posible pero ese ya será otro análisis. Lo cierto es que esta tarde el equipo de Juan Manuel Llop se juega una carta importante en su sueño de permanencia.

La “Crema” hace dos juegos que no gana y llega tras perder por la mínima ante Newell’s. En lo que va del torneo jugó ocho partidos en el estadio Monumental y ganó tres (Temperley, Racing y Patronato), empató dos (Central y Estudiantes) y perdió los restantes juegos (Colón, Talleres y Defensa).

El entrenador Juan Manuel Llop realizará tres variantes tomando como referencia a los once que empezaron jugando ante la ‘Lepra’ el pasado sábado.

En el sector defensivo regresa el uruguayo Mathías Abero, quien cumplió con la fecha de suspensión y entrará en lugar de Gianfranco Ferrero mientras que el mediocampista Angelo Martino irá desde el arranque en lugar de Mauro Albertengo.

Por su parte, Gabriel Gudiño, que trabajó toda la semana de manera diferenciada por una molestia en el tendón rotuliano de su pierna derecha, no estará a disposición del DT y en su lugar se mete Kevin Itabel, ya recuperado totalmente de una molestia en el aductor derecho, lesión que lo sacó de los últimos dos compromisos.

En el banco de los relevos Llop tendrá a Ramiro Macagno, Lucas Blondel, Facundo Soloa, Diego Montiel, Enzo Copetti, Mauro Albertengo y Ramiro Costa.



EL RIVAL VIENE CON CAMBIOS



Juan Manuel Azconzábal, entrenador de Huracán, también realizará tres modificaciones en su formación inicial. El conjunto de Parque de los Patricios viene de empatar con Patronato de Paraná sin goles y el DT no podrá contar con Marcos Díaz, Federico Mancinelli y Matías Fritzler, todos suspendidos por límite de amonestaciones.

En lugar del arquero ingresará Gonzalo Marinelli, aunque Azconzábal mantenía la duda con Matías Giordano. En la línea defensiva ingresará Mario Risso y en el mediocampo lo hará Lucio Compagnucci.

Huracán suma 19 puntos en la tabla de posiciones, dos menos que Atlético (tiene 21). Jugando como visitante sólo ganó dos veces (Atlético Tucumán 2 a 0 y San Martín de San Juan 1 a 0), empató otras dos y perdió los restantes cinco.

Azconzábal no confirmó el equipo y viajaron 19 futbolistas a Rafaela. Los que continúan recuperándose de lesiones son David Depetris e Ignacio Pussetto, dos exAtlético de Rafaela. Mientras que Carlos Araujo y Patricio Toranzo, otros con paso por Alberdi, estarán en el banco de relevos junto a: Matías Giordano, Luca Sosa, Alejandro Gamarra, Daniel Montenegro, Tomás Molina y Lucas Chacana (uno quedará afuera).



Las posibles formaciones:



Atlético de Rafaela: Lucas Hoyos; Oscar Carniello, Teodoro Gutiérrez, Gastón Campi y Mathías Abero; Emiliano Romero, Lucas Pittinari; Kevin Itabel, Fernando Luna y Ángelo Martino; Leandro Díaz. DT: Juan Manuel Llop.



Huracán: Gonzalo Marinelli; Nicolás Romat, Martín Nervo, Lucas Villalba y Mario Risso; Lucio Compagnucci, Mauro Bogado, Mariano González; Julio Angulo, Norberto Briasco y Diego Mendoza. DT: Juan Manuel Azconzábal.



Estadio: Nuevo Monumental.

Arbitro: Ariel Penel.

Asistentes: Yamil Bonfá y Julio Fernández.

Cuarto árbitro: Francisco Acosta.

Hora: 17:15

Canal: TV Pública