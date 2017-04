Las garrafas, cada vez más caras Locales 08/04/2017 Redacción Desde este jueves, rigen nuevos precios en las distribuidoras de gas. La llamada garrafa social, consumida fundamentalmente por los sectores de menores recursos, tuvo el mayor incremento. El tubo de 45 kilos, sigue en el mismo precio. Pero suponen que aumentará en los próximos días.

Desde el pasado jueves, los valores de las garrafas de 10 kilos se han modificado entre un 30 y 35 por ciento más, de acuerdo a los negocios.

Esta situación no solo es propia de la ciudad, sino que se debe a la decisión adoptada por el Ministerio de Energía y Minería del Gobierno Nacional.

En Rafaela, los costos son diferentes. En uno de los negocios consultados, la garrafa cuesta 145 pesos y 190 en el caso de ser enviada. Antes de estos aumentos, costaba 110 y 160 pesos respectivamente. En otra distribuidora, pasaron directamente los precios de la garrafa puesta en domicilio de $150 a $200.

Respecto a los valores de las garrafas de 15 kg., una de las empresas consultadas por LA OPINION informó que la misma ahora sale 300 pesos (costaba $270) y que el tubo de 45 kg se mantiene en los 850 pesos. Este último valor también se daba en otro de los negocios consultados.

Se marcaron las diferencias con respecto a la posibilidad de conseguir la de mayor tamaño: la de 15 kg es casi imposible de poder comprarla, porque no hay.

Este no es el último aumento ni tampoco parece ser el último. Es que desde noviembre se vienen dando los incrementos. Y si tenemos en cuenta que hace tan solo 6 meses se conseguiría a 100 o 120 pesos lo que hoy se debe abonar $200, marca a las claras lo dificultoso que será este invierno para que una familia pueda cocinar o calefaccionarse. "Faltan 8 meses para que termine el año. Ya nos dijeron que el tubo probablemente sea el próximo en aumentar", comentaron desde una firma distribuidora.

Ante la consulta de LA OPINION sobre si la gente se había sorprendido sobre el incremento, en uno de los negocios manifestaron que no. "La gente venía viendo en los medios que iba a aumentar, incluso preguntaba si ya lo habían hecho", contestaron.



MAS SUBSIDIOS, PERO MAS CARA

La resolución 56-E/2017 de la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos, publicada en el Boletín Oficial, aclaró que los precios “no incluyen impuestos ni costo por el servicio de venta a domicilio”.

La misma resolución también actualiza los precios máximos de referencia para los productores de butano y propano de uso doméstico con destino a garrafas de 10, 12 y 15 kilos, y para garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) de esos mismos volúmenes para los fraccionadores, distribuidores y comercios, en función de las modificaciones que experimentaron las variables que intervienen en la formación de los costos.

No obstante, se consideró que el aumento tenga en cuenta “la protección de los sectores sociales residenciales de escasos recursos, para lo cual es aconsejable seguir un criterio de gradualidad en la implementación de las actualizaciones de dichos valores, como así también mantener un esquema de subsidio a la demanda compatible con esos fines”.

En ese marco, dice la resolución, “se mantiene el esquema de subsidio a la demanda y continuará sin cambios el precio final de la garrafa de 10 kilos para los beneficiarios del Programa Hogar, que resulta en 20 pesos con IVA incluido”, lo cual “implica un aumento en el aporte del Estado Nacional para evitar que los sectores más vulnerables deban afrontar los mayores costos actuales”. Dicho de otra forma, un mayor subsidio por parte del Estado.

Los valores máximos de referencia son de $ 122 para la garrafa de 10 kilos. También se determinó que la garrafa de 10 kilos tendrá un precio de $63,89 para el fraccionador, y de $111,15 para el distribuidor.