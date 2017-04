La educación, clave para frenar el cambio climático Locales 08/04/2017 Redacción "Si no hacemos algo, el cambio climático va a empeorar", advirtió la especialista en temas ambientales de visita en Rafaela donde dio una charla.

Ampliar FOTO LA OPINION CAUSA. Gasparotti y Aquino coincidieron en la necesidad de defender el planeta ante el cambio climático.

"La realidad es que al planeta lo estamos matando. El cambio climático es un problema a nivel mundial que requiere una acción inmediata para proteger nuestra casa grande", afirma, preocupada, la ecologista Elizabeth González Aquino, quien ayer viajó desde la ciudad de Buenos Aires donde reside hasta Rafaela para dar una charla sobre medio ambiente y alertar sobre el impacto negativo de la actividad del hombre en el clima, y como a su vez, este último se desquita con tormentas cada vez más violentas que ponen en riesgo la vida de las personas.

La especialista consideró que "la educación es fundamental para comenzar un proceso de cambio cultural y de concientización para modificar nuestros hábitos que resultan nocivos para el medio ambiente". Recientemente, González Aquino presentó un proyecto al ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, en el que propone la incorporación de la materia ecología para que se enseñe desde los 3 años en los jardines de infantes, atravesando los niveles de la educación primaria, secundaria e incluso terciaria y universitaria. "Estoy convencida que es la mejor manera, si hoy enseñamos a chicos de 3 años en 25 años contaremos con una generación mucho más involucrada y comprometida con la cuestión ambiental", remarcó durante una entrevista con LA OPINION.

Una vez que terminó el paro de la CGT del jueves, González Aquino se embarcó rumbo a Rafaela donde anoche disertó sobre "cambio climático, qué es, cuáles son sus causas, sus consecuencias y qué podemos hacer para revertir la situación". Fue en la Biblioteca Sarmiento del Centro de Empleados de Comercio en el marco de una actividad organizada por el espacio macrista Podemos que tiene como referente al dirigente Oscar Gasparotti, quien trabaja como precandidato a concejal.

Para González Aquino, el "cambio climático nos involucra a todos, a los ciudadanos comunes, a las empresas y a todos los niveles del Estado, si esta problemática no se toma como una prioridad ya mismo, tendremos graves consecuencias" y en este sentido echó mano del trágico temporal de Comodoro Rivadavia al sostener que "en un día llovió lo mismo que en tres años provocando un alud de barro que afectó a cientos de viviendas, es decir, hay un impacto directo sobre la salud de las personas, sobre lo social y sobre la economía de la ciudad".

¿Qué es necesario hacer para al menos frenar el cambio climático? "El objetivo es reducir los gases efecto Invernadero que se originan por la actividad del hombre en el sector agropecuario, en el industrial, por el transporte, por los residuos entre otros factores y que causan una variación en los índices del clima, esto es una mayor recurrencia de lluvias y tormentas y el aumento de su intensidad entre otras secuelas", expresó la dirigente ecologista. ¿Cómo hacerlo? "Hay que actuar en todos los niveles. Por ejemplo en los hogares debemos empezar o consolidar el sistema de separación de residuos biodegradables de los reciclables. El Congreso debe dictar leyes para proteger el medio ambiente, el Poder Ejecutivo implementar esa legislación y promover políticas públicas como avanzar en la sustitución de energías fósiles como el petróleo por las energías renovables, como la solar, la eólica o incluso la hidráulica, algo que se advierte en la actualidad por iniciativa del Gobierno nacional. Y el Poder Judicial debe castigar cuando corresponda, como el caso de la tala indiscriminada de árboles o la contaminación de una minera, como sucede con la Barrick Gold en San Juan en estos días", explicó Aquino.

"Ecologista, amo el planeta, nuestra casa grande, mi objetivo es concientizar de cuidar nuestro Medio ambiente desde el Jardín de Infantes en toda la República Argentina. Se necesita fomentar políticas que respalden la utilización de energías renovables", sintetiza en la presentación de su petición vía Change.org en la que busca reunir firmas en apoyo a su propuesta para que ecología sea una materia obligada en los planes de estudio desde los 3 años. "Me interesa que se forme a los niños porque la base del cambio está en la educación. En la Argentina nos falta formación en el sistema de valores como el respeto, la honestidad y la responsabilidad. Para romper con la corrupción estructural que desvía fondos que deben destinarse a obras es necesario tener nuevos ciudadanos. Si empezamos ahora con los chicos en pocos años tendremos ciudadanos más comprometidos con el planeta, más innovadores y más creativos", afirmó esta joven especialista que desde su infancia está preocupada por el medio ambiente.

Por último, González Aquino señaló que "estamos ante un nuevo proceso electoral, y por ello los candidatos deben poner en la agenda prioritaria la cuestión del cambio climático, si no lo hacen y si las personas no hacemos nada esto va a empeorar, no tendremos aire puro para respirar, no tendremos agua sin contaminar ni alimentos saludables. Hay que hacer algo ahora más allá de que esto signifique avanzar contra empresas muy poderosas y una economía que gira en torno al petróleo como energía principal".

Por su parte, Gasparotti se asumió como un "dirigente preocupado y ocupado por la cuestión ambiental, por eso hemos invitado a Elizabeth para que brinde una charla para 150 niños de 7, 8 y 9 años de la Escuela Languier de barrio Belgrano y también en la Biblioteca Sarmiento porque coincido que debemos empezar con los chicos para modificar nuestros hábitos en lo que hace al cuidado del medio ambiente, es una lucha dura pero estamos dispuestos a darla".