Intento frustrado de robo en un local céntrico Policiales 08/04/2017 Redacción El local ya había sufrido otro intento el año pasado.También hubo otra tentativa de robo frustrada en un comercio alimenticio que tiene ingreso por calle General Paz.

Quince minutos antes del horario de cierre, a las 19:15 del jueves, un local céntrico de nuestra ciudad dedicado al rubro de perfumería y cosmética para la mujer, fue víctima de un intento frustrado de robo, que milagrosamente solo quedó en el intento.

Ya hace un tiempo que producto de la inseguridad, este comercio céntrico que cierra a las 20:00, decidió poner llave a su puerta principal de vidrio a las 19:30. Como decíamos por cuestiones de seguridad.



EL HECHO

No obstante estos recaudos, a las 19:15 del jueves las dos empleadas que se encontraban solas en ese momento en el comercio se llevaron un gran susto.

Dos jóvenes desconocidos para ellas, con el rostro cubierto y usando gorras, pasaron frente al local caminando. En realidad, cuando el primero de ellos pasó caminando y vio a la empleada sola de inmediato llamó a su compañero.

En el interín, esta empleada le pidió a su compañera que cierre la puerta con llave 15 minutos antes del horario previsto, y justamente en ese momento ingresan dos clientas salvadoras que cierran la puerta. Al ver todo este movimiento, los dos ladrones se escaparon.

Cabe destacar que en las proximidades de este negocio siempre hay policía adicional custodiando un edificio público y que este hecho les da a los comercios de la zona cierta tranquilidad. Sin embargo en ese momento y producto de la oscuridad reinante, no se podía asegurar la presencia policial antedicha en la vereda.

Recuerdan en el comercio que en 2016 hubo otro episodio similar: en momentos en que se estaba cerrando el negocio y se hacía la caja, dos desconocidos empujaron la puerta de vidrio con violencia pero no pudieron abrirla. Rápidamente escaparon del lugar.



A DISTRIBUIDOR

DE MERCADERIA

Siendo aproximadamente las 5:30 de la víspera, en momentos en que un empleado de un distribuidor de productos alimenticios descargaba con ayuda de otro colega mercadería en un comercio del rubro, en su ingreso sobre calle General Paz, vivieron un violento intento de robo.

Según fuentes confiables en que pudo abrevar este Diario, de imprevisto dos personas se bajaron de un automóvil Fiat Duna de color blanco e intentaron reducir al empleado del comercio receptor de los productos y al empleado de la distribuidora.

En el intento se produjo un forcejeo donde los dos empleados resultaron lesionados. Según se pudo saber, a uno de ellos le habrían pegado en la cabeza con una herramienta tipo llave prusiana, y al otro -posiblemente con un destornillador o un elemento punzo cortante-, le produjeron cortes en las manos y en la cabeza.

Afortunadamente no pudieron robar nada y huyeron, pero nada le quita a los trabajadores el amargo momento vivido y la violencia sufrida.

Según pudo confirmar este Diario se realizó una denuncia policial sobre lo narrado en sede de la Comisaría 1ª.



EN SUNCHALES

Y FRONTERA

En horas de la tarde del jueves, entre las 18 y las 19, personal policial del GAT Sunchales, realizó operativos de seguridad con el fin de prevenir ilícitos y contravenciones en dicha localidad. Los mismos se desarrollaron en calles Dentesano e Italia y Mitri y Ameghino. Resultó del mismo la identificación de 24 personas sin traslado de ninguna de ellas.

En la misma tarde, se realizó otro operativo de seguridad con el fin de prevenir ilícitos y contravenciones en la ciudad de Frontera.

El mismo se desarrolló en diferentes puntos de la localidad arrojando como resultado el chequeo de 35 vehículos entre automóviles y motocicletas, la identificación de sus ocupantes y el traslado de 3 personas en averiguación de antecedentes.

Trabajaron conjuntamente efectivos de la Comisaría Nº 6 de Frontera, Subcomisaría Nº 22 de Colonia Cello y Subcomisaría Nº 23 de Esmeralda.