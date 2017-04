Macri relativizó el nivel de adhesión al paro de la CGT Nacionales 08/04/2017 Redacción "Las diferencias las vamos a dirimir en las elecciones de octubre", expresó el Presidente tras la medida de fuerza y en el marco del lanzamiento de una nueva línea de créditos hipotecarios a 30 años.

Ampliar FOTO NA MACRI. Anunció nuevas líneas de créditos hipotecarios.

BUENOS AIRES, 8 (NA). - El presidente Mauricio Macri relativizó ayer el impacto del paro general convocado por la CGT, sostuvo que "fue un activador del cambio" y advirtió que las "diferencias" se van a "dirimir" en las próximas elecciones legislativas de octubre. "¿Dónde vamos a dirimir las cosas en las que sigamos teniendo diferencias? En la elecciones de octubre. Y creo que cada vez más se ve con claridad quiénes queremos construir un futuro y quiénes se aferran a un pasado que no nos dio respuestas ni a la pobreza, ni al desarrollo, ni a la mejora de la calidad de la educación pública", sostuvo Macri.

En este camino, el mandatario remarcó que "es algo positivo lo que está pasando en la Argentina", ratificó la marcha de su gestión y volvió a señalar que "la herramienta más importante que hay que poner en valor todos los días es el diálogo". "Siento que no paró el país, al contrario, que activó lo más importante que tenemos en discusión, diría yo que fue un activador del cambio, porque vimos como nunca vimos antes una toma de conciencia, una profundización del debate de qué es lo que sirve para construir futuro, y me parece algo positivo que sigamos debatiendo cuáles son las verdaderas herramientas que nos van a llevar a construir ese país que todos queremos", apuntó.

En un acto realizado en la casa matriz del Banco Nación, en el que anunció el lanzamiento de una nueva línea de créditos hipotecarios a 30 años, Macri afirmó también que "los que pararon y no pararon, todos quieren una Argentina con más oportunidades" y que "ese debate debe profundizarse para abonar a construir más diálogo".

"Ratifico que creo en lo que estamos haciendo, y creo que la herramienta más importante para poner en valor es el diálogo", insistió, acompañado por la gobernadora María Eugenia Vidal; el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli; el presidente del Banco Nación, Javier González Fraga y los ministros de Hacienda nacional, Nicolás Caputo y el de la Provincia, Hernán Lacunza.

Los nuevos créditos hipotecarios a 30 años de plazo, con cuotas accesibles y las tasas más bajas del mercado comenzaron a ponerse a disposición del público a través de los bancos Nación Argentina, Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires.

El jefe de Estado pidió que el sector privado acompañe la iniciativa oficial y remarcó que la apertura de esa nueva línea de préstamos "significa realizar el sueño de muchas familias de tener su techo propio". "La Argentina vuelve a tener acceso al crédito internacional; baja la tasa de interés; baja la inflación y eso se puede transformar en una oportunidad concreta de adquirir un crédito a treinta años, algo que no pasaba hace muchísimo tiempo. Cada vez que sigamos bajando la inflación más baja va a ser la tasa de interés y más certidumbre en que ese alquiler se transforma en el ahorro que se materializa en esa casa, y eso es algo maravilloso", destacó.