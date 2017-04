El sentido común como herramienta de gobierno Locales 08/04/2017 Redacción En un nuevo documento, la Agrupación Agua y Futuro advierte que la crisis hídrica que afecta la región es una problemática recurrente por lo que hubo alertas de todos los colores en los últimos años, aunque poco o nada se hizo desde los distintos niveles de gobierno.

¿Fue necesaria una catástrofe hídrica como la ocurrida en el verano en el oeste departamental, aún no recuperado del tremendo impacto sufrido en órdenes diversos, para que se tomara conciencia de la indefensión de la extensa área altamente productiva? Si bien incrementado el fenómeno en esta ocasión por el mayor caudal llegado desde Córdoba, no puede sorprender el caso dada su reiteración en el tiempo. A esta cuestión, y al correlato representado por la falta de reacciones acordes en relación con las consecuencias de lo sucedido, nos hemos ocupado. Al margen de si nuestro modesto aporte, liberado de toda finalidad que no fuere la expuesta, fue tomado en cuenta, es muy claro que el tema aún aguarda un tratamiento en relación con su importancia.

En principio, en las dos provincias comprometidas. El problema básico, se sabe, no es de carácter filosófico, si se quiere. Nadie ignora lo que es necesario realizar para atenuar o evitar, en cada emergencia, el natural proceso de los excesos en su derrotero aguas abajo. No se trata de un desafío mayúsculo imposible de afrontar con recursos propios, sino de la recuperación del sentido común, liberado de la inoperancia que explica, sin atenuante alguno, lo que vino sucediendo.

A esta altura de la inocultable decadencia que nos somete es clave entender y aceptar las culpas que los hechos entrañan. Ahora, en estos duros tiempos, no caben lamentaciones sino decisiones y compromisos con la razón. No se carece de conocimientos en materia hídrica, ni de proyectos disponibles. Si lo que se opusiera como obstáculo radicara, por ejemplo, en la duda de si no se estaría ante una inversión de riesgo, una oportuna estimación de las pérdidas contabilizadas, y de las que acarreara el retraso consiguiente, pondría las cosas en claro. Oscuro es el destino dado a los recursos provenientes de las actividades productivas de la región, sin desechar posibles ambiciones por adquirir terrenos inundables a precios de liquidación. Implicaría, de hecho, grave riesgo para la exitosa experiencia de la tierra dividida que alentó la colonización. Los pueblos del Departamento constituyen elocuente demostración del provechoso resultado.



ACCIONES CONJUNTAS

Las obras aliviadoras que la Provincia ha dispuesto realizar en la zona despertaron el interés de los concejales rafaelinos. Aprobaron un proyecto de Marcelo Lombardo, con el fin de requerir información al Ejecutivo Provincial sobre los trabajos previstos. El edil de la bancada oficialista fue más allá al declarar que Rafaela debía asumir, según lo informado por la prensa, rol protagónico respecto de problemas que correspondan a la zona. Tomaba en cuenta la condición de cabecera del área metropolitana, asignada a la ciudad por el gobierno de la Provincia. Cabe recordar que hasta ahora era reconocida como cabecera del departamento Castellanos.

Es solo un detalle que cobra trascendencia significativa si, como es posible, se tomara en cuenta que la dimensión de las pérdidas económicas se extendió mucho más allá del área centralmente afectada. Lo que no es poco, para muchos. En pocas palabras, una visión realista de una cuestión que, por años, las dirigencias vieron con prescindencia del sentido común. La perspectiva cambiaría en el caso de que se persiguiera un interés político que en la práctica limitara la autonomía de las comunidades comprendidas.

Sin presumir de nada, Agua y Futuro reparó hace tiempo en la cuestión puesta ahora en la agenda pública de la ciudad. Diez años atrás propuso un accionar conjunto de la ciudad y las localidades del oeste departamental respecto de lo que es causa de los graves problemas que las perjudican. La iniciativa, puesta en consideración del Concejo Municipal, por entonces presidido por el Arq. Luis Castellano, no mereció siquiera un acuse de recibo. En esa época se encontraba en tratamiento en el Cuerpo el proyecto de la laguna de retardo, que apuntaba a resolver el problema planteado localmente por aguas en deriva desde el oeste.

Decíamos que Rafaela debía “asumir como propia la problemática hídrica de la región que la incluye y de la que es, por diferentes razones, centro de indiscutible gravitación. Esto la coloca en un plano al que no debe sustraerse, y que la obliga a comprometerse tras el objetivo de una solución integral y abarcadora de lo que es motivo de extendida preocupación, presente y a futuro”.

Hace al caso mencionar que, paralelamente a lo señalado, nos dirigimos a representativas instituciones de la ciudad con igual propósito. De ellas, solo una respondió: la Sociedad Rural. Compartía, expresó, el criterio expuesto, “en el sentido que debe hacerse la evaluación de un proyecto que busque una solución integral de una vasta región de aguas arriba y aguas abajo de Rafaela”.

Lo propuesto por Agua y Futuro no difiere, sustancialmente, de lo que hoy es motivo de ponderación por parte de los afectados, en un caso, y del gobierno provincial, por otro. La Nación, cabe agregar, licitará las obras del canal de San Antonio, con desemboque en el río Carcarañá. Por esa vía evacuarán, fundamentalmente, los excesos de agua provenientes de la región cordobesa de San Francisco.

Decimos diez años. ¿Perdidos?