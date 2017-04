Gran impacto económico Deportes 08/04/2017 Redacción Leer mas ...

(De nuestros enviados a Termas de Río Hondo). - Este viernes tuvimos oportunidad de recoger diferentes opiniones sobre todo lo que genera esta cuarta visita del Campeonato Mundial de Motociclismo al Circuito Internacional de Termas de Río Hondo y en particular con el impacto económico, que cada año es más significativo.

De acuerdo con los datos preliminares que vienen recabando los organismos relacionados con la actividad turística, esta competencia generará ingresos cercanos a los 500 millones de pesos en la región, concretamente en las ciudades de Santiago del Estero, Tucumán y en especial en Termas de Río Hondo, que agotó sus reservas en la totalidad de sus hoteles, cabañas, departamentos y casas de familia. Las aproximadamente 12.000 plazas, que es una excelente oferta para una población estable de poco más de 30.000 habitantes, están cubiertas, debiéndose agregar a esa cifra los lugares que disponen los campings y que recién se estará en condiciones de precisar en los próximas días, como consecuencia del permanente ingreso de los moteros, procedentes de varios países sudamericanos y que vuelven a contarse por miles, como todos los años.

La demanda es muy importante en Santiago del Estero y Tucumán, en particular en los hoteles de calidad intermedia, con un nivel de ocupación que oscila entre el 80 y el 90 por ciento; también se advierte un movimiento excepcional en restaurantes y comedores, en los que se pueden disfrutar comidas tradicionales, pero en particular los exquisitos cabritos, un menú por el que se debe pagar entre 220 y 250 pesos la porción; obviamente, hay opciones más económicas y también se presenta como una alternativa muy recomendable las empanadas, que ofrecen los vendedores ambulantes y que son elaboradas a la vista en hornos de barro. En cambio, por el tema de las inundaciones, los grandes ausentes de las mesas en la ciudad termal son los pejerreyes y los dorados a la parrilla.

Finalmente, debemos consignar que la apertura de las compuertas del Dique Frontal permitieron aliviar la crítica situación hídrica que en los últimos días castigó al norte argentino; hoy, en Termas de Río Hondo, a diferencia del comienzo de esta semana, la tranquilidad es absoluta. No es un tema menor, porque se habían encendido las luces de alarma en esta ciudad, que en este momento sólo debe ocuparse de brindar los mejores servicios a quienes la visitan y disfrutar de su mayor fiesta anual del deporte motor en un escenario que luce impecable.