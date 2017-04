Aporte sólo provincial Locales 08/04/2017 Redacción Leer mas ...

Consultamos a Miguel Gatti sobre la procedencia de los fondos que llegarán a los tamberos como créditos y, teniendo en cuenta que en su momento se indicó que se trataba de una herramienta aportada por la Provincia y la Nación, el funcionario aclaró la situación. “¿Nación? Nación no aportó nada, Nación nos va a hacer un adelanto de coparticipación a la Provincia”, informó contundentemente Gatti.

Y profundizó: “no llegó ninguna parte de Nación hasta ahora. Lo que van a hacer, que hasta ahora no llegó, es un adelanto de coparticipación a la Provincia de Santa Fe y ese dinero el gobernador lo va a poner para los créditos tamberos. Todavía no tenemos noticias de esa plata pero sí podemos monetizar al departamento Castellanos, que es la prioridad”.