Ya sea en alguna asamblea espontánea o reunión informativa, varias veces vimos a Jorge Luis Bersano. Con la parsimonia típica de la gente de campo, con la serenidad que aportan tantos años de laboriosidad, este maduro productor de San Antonio no claudica ante los avatares de la lechería y sigue peleando. Como buen tambero.

Ayer volvimos a coincidir con Bersano, que en este caso se perdía entre la muchedumbre de productores del Nodo, presuroso, como todos, por tener los papeles en orden y conseguir ese auxilio financiero, tan necesario, para seguir luchando por la cuenca lechera.

“Todo aporte que llegue es bienvenido porque la situación que estamos viviendo es terrible. Ya venimos de 2 inundaciones. El otro día sembré un potrero de avena, llovió 40 milímetros y se perdió. Volvimos a sembrar, ayer (por el jueves) fui a ver y me parece que vamos a tener que sembrar de vuelta. Marca para el fin de semana lluvia, tenemos que arriesgar a sembrar algún potrero. Arriesgamos y perdemos. Si uno no recauda y gasta todo se termina. La situación de los tamberos y en general está todo muy mal, vamos a necesitar créditos para seguir funcionando. O vendemos las vacas o sacamos créditos. No nos queda otra”, comenzó diciendo Jorge en la charla con LA OPINION.

Lo consultamos sobre los tambos desmantelados y sobre lo que significa esta entrada de dinero, a devolver con mucho plazo: “En mi caso, tenía 3 tambos y uno lo tuve que desarmar. Me quedé con 2 y ahora estamos peleándola con estos 2, no sé qué vamos a hacer. Estos créditos van a servir para seguir comprando comida para los animales. Alfalfa no tenemos más, proteína no tenemos nada. El dinero que venga lo necesitamos urgente, esto se está dilatando mucho”.

Las industrias también pasan por un momento complicado, lo que agrega elementos de riesgo a la actividad tambera. En ese sentido Jorge detalló que “en la zona quedó más o menos todo igual, la gente siguió mandando la leche a los mismos lugares, SanCor, Williner, Saputo, se va manejando. Ahora SanCor la producción de febrero la va a pagar en 10 cuotas, pero adelantaron marzo, entonces no cortamos la cadena. Lo que más me preocupa es que tenemos las napas afuera y no tenemos forma de solucionar eso. La única manera de manejarlo es que lluevan 10 o 15 milímetros, no más de 30. Si nos vuelve a llover 50 milímetros perdemos todo de vuelta. Es algo terrible, nunca visto”.