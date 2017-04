Libertad ante el DEPRO Deportes 08/04/2017 Redacción FEDERAL A

Otro partido decisivo en su aspiración de ganar tranquilidad en el objetivo de la permanencia en el Federal A tendrá esta tarde Libertad de Sunchales. El equipo aurinegro recibirá a Defensores de Pronunciamiento, desde las 16:30, en un encuentro correspondiente a la sexta fecha de la Reválida Zona C. El arbitraje en el estadio Plácido Tita estará a cargo de Nazareno Arasa.

Los Tigres vienen de obtener un triunfo clave frente a Sol de América de Formosa, como para encarar con otra expectativa este cotejo.

Los demás partidos de este grupo se disputarán el domingo: a las 17 Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay vs. Sol de América de Formosa, Santiago Ascenzi; y a las 18:10 Guaraní Antonio Franco de Posadas vs. Sp. Belgrano de San Francisco, Nanuel Viñas.



UNION, MAÑANA

Por su parte, Unión de Sunchales estará recibiendo este domingo a Gimnasia y Esgrima de Mendoza por la sexta fecha del Nonagonal B de la Zona Campeonato. El encuentro se disputará a las 17 con el arbitraje de Jonathan Correa, de Córdoba.

El Bicho Verde marcha puntero con 13 puntos y viene de obtener un triunfo muy importante en Mar del Plata, ante Alvarado, por 2 a 1.