Voley: lista de Velasco Deportes 08/04/2017

BUENOS AIRES, 8 (NA). - La Selección argentina de voleibol tendrá una temporada exigente en el 2017 y el entrenador Julio Velasco dio los 30 nombres que tomarán parte del plantel, entre los que no está Facundo Conte, con quien acordó tomarse un año de descanso para "poner en marcha una recuperación física y mental".

El hijo del recordado Hugo llegaba a este inicio de temporada de selección tras coronarse en China con el Shanghai Golden Age y firmar para la próxima en el Jaish de Qatar. Velasco consideró fundamental un buen descanso del jugador para que pueda llegar en las mejores condiciones al próximo año para el Campeonato Mundial y para iniciar el camino a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Bajo la misma lógica Velasco ofreció descanso al capitán Luciano De Cecco, otro jugador de los de mayor cantidad de presencias en el equipo nacional con 10 temporadas sin interrupciones y también de los de mayor edad. No obstante, el armador optó por ser parte de la temporada, que incluirá de todas maneras unas vacaciones que "resultarán importantes para lograr una buena recuperación para el futuro", según se indicó.

La nómina presentada por Velasco incluye 30 jugadores de la Selección Mayor, la Sub 23 y la Juvenil, y también jugadores invitados, algunos de los cuales ya comenzaron a trabajar el pasado lunes en el CeNARD. La lista se compone de la siguiente manera: Armadores: Luciano De Cecco, Demián González, Maximiliano Cavanna, Juan Riganti, Gaspar Bittar y Matías Sánchez. Opuestos: José Luis González, Bruno Lima, Germán Johansen.

Centrales: Sebastián Solé, Martín Ramos, Pablo Crer, Fabián Flores, Facundo Imhoff, Joaquín Gallego y Agustín Loser.

Receptores/Puntas: Cristian Poglajen, Nicolás Bruno, Alejandro Toro, Lisandro Zanotti, Gonzalo Quiroga, Brian Melgarejo, Nicolás Lazo, Jan Martínez, Nicolás Méndez y Bruno Vinti.

Líberos: Alexis González, Ignacio Fernández, Sebastián Closter y Santiago Dannani. Existe además un grupo de jugadores jóvenes que serán invitados a trabajar en el CeNARD junto a esta lista, en forma rotativa.