Sensaciones y sentimientos

Como para todas las cosas, los habitantes de esta enorme casa redonda que circula por el aire sin dar señales de cansancio, buscamos una guía trascendente y poderosa que nos quite la preocupación permanente de estar pensando, en cada caso, cuál es la pauta para saber si lo que pensamos hacer está bien o no. Una gran ley, por decirlo así: un texto suficientemente breve que permita ser memorizado fácilmente y comprendido al instante en toda su profundidad.

Está, por ejemplo, la ley de gravedad, esa que “de arriba” le aportó a Newton una idea que le hizo ganar el reconocimiento universal por el resto de los tiempos, una punta para dar por sentado que la verdad y las soluciones “caerán por su propio peso”, generando así el fruto ideal. Es buena pero no es completa porque hay otra que requiere de menos tiempo, corta en su enunciación y de utilidad indiscutible.

La ley de la reciprocidad. La que dice que se recibe exactamente lo que se da.

En algunos textos judiciales, cuando un juez solicita que otro (de distinta jurisdicción) practique una medida, cierra su escrito expresando que “ofrece reciprocidad para casos análogos” ¡Qué buena idea para solucionar todas las cuestiones! No la de concurrir a la justicia por cualquier conflicto, claro, sino para establecer ese plano obligado de igualdad entre dar y recibir, y también de primero hacer y sólo después esperar a que nos hagan.

En términos más concretos, no hacer a otros lo que no nos gusta que nos hagan. En esta situación está la de no destruir si no queremos que nos dañen en valores, vidas y/o en la economía. Sintetizándolo en pocas palabras, no iniciemos guerras si no queremos perder más de lo esperable. Las guerras son el ejemplo más claro de la falta de evolución en los habitantes de la tierra, autodenominados humanos, que las inician para que “sea la guerra que termine con todas las guerras” y así reine la unidad definitiva.

En el otro extremo de las relaciones, el cotidiano, donde aparentemente no está en juego ninguno de esos valores que se pregonan como “mundiales” está la gente común, esa que con sus decisiones afecta a una porción del mundo, no menos importante, que conforman su familia y sus amigos.

Si ese ser, verdaderamente universal, entiende que si le gusta que le hagan favores primero debe hacerlos u ofrecerlos, si no espera que los demás le sonrían para hacerlo él también, si no pretende recibir a cambio de no dar, si regala generosamente palabras y hechos agresivos mientras se irrita cuando se los dan, si pretende siempre que sea un “negocio”, o al menos algo que le dé ventajas, cada contacto con los demás; si, instalados en lo institucional, proponen la contienda como modo de relación con las otras facciones y se quejan de la reacción enérgica (provocadas por ellos, claro) que les sobreviene.

Todo eso son las causas y efectos de la ley de la reciprocidad, la que hace claramente previsible el resultado de nuestros actos, salvo, por supuesto, que nos creamos superiores y pretendamos imponernos porque sí y porque se nos da la gana.

Todo está bien en teoría, pero ¿cómo se pone en práctica?

Simplemente, y como acto y apreciación natural, ver en los demás un reflejo de nosotros. ¿Nos haríamos a nosotros ese daño? Si la respuesta es no, entonces no se lo hagamos al semejante, y nunca mejor usada esa palabra como en esta circunstancia.

Sensatez e inteligencia. ¿Es pedir mucho la, tan al alcance de la mano, reciprocidad?

Por nuestra parte, estamos dispuestos a adoptarla.