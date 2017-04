Perspectivas marcan intención de aumento de siembra de trigo Nacionales 08/04/2017 Redacción PARA LA NUEVA CAMPAÑA

BUENOS AIRES, 8 (NA). - En la previa a la siembra fina, hay mayores costos y un tipo de cambio desfavorable, pero el precio del trigo a cosecha muestra una leve mejora, que junto a reservas hídricas abundantes redoblarían la apuesta al cereal, indicó ayer un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario.

La autora del análisis, la especialista Sofía Corina, sostuvo que "los disparadores que motivaron el salto del 20% en el área sembrada de trigo 2016-2017 fueron primordialmente la eliminación de los derechos de exportación y las restricciones a las ventas externas". Explicó que desde entonces, el productor triguero de la región núcleo incrementó en un 150% su participación en el valor FOB de exportación, mientras que las ventas al. exterior ya marcan un incremento del 54% anual.

A su vez, señaló que "factores productivos como lluvias y temperaturas adecuadas e inversión en tecnología de insumos encendieron la mecha para que la campaña triguera 2016-2017 fuera todo un éxito". En junio comienza el grueso de la siembra del trigo y el productor parece imbuido de confianza en apostar al cereal para el próximo ciclo 2017-2018.

"En marzo del año pasado, el precio a cosecha en enero 2017 en Matba rondaba los u$s 150 por tonelada. En ese entonces también se esperaba un fortalecimiento del dólar respecto al peso desde 14,9 pesos el dólar a $ 17 por dólar en enero 2017; hecho que por supuesto no sucedió", manifestó Corina.

Al tomar como ejemplo un productor de campo propio a una distancia de 180 km del puerto de Rosario que obtiene un rinde de 4.000 kilos por hectárea, se proyectaba un margen bruto de 155 dólares la hectárea al momento de decidir la siembra. "En tanto, descontando los impuestos provinciales y nacionales, los márgenes bajaban a u$s 80 la hectárea. Así y todo el productor apostó fuertemente al trigo", reflexionó la técnica. Consideró que en "esta campaña nos encontramos con el mismo contexto comercial en cuanto ROEs y retenciones, pero con mayores costos, principalmente de flete, cuyo aumento tarifario fue del 34% anual".

"En paralelo, el dólar futuro se encuentra en casi el mismo nivel que hace un año. Esta debilidad de la moneda americana frente al peso perjudica severamente a las finanzas de las empresas agrícolas ante la imposibilidad de licuar sus costos pesificados con un dólar más alto; moneda con la que se valúan sus ventas", consignó.

No obstante, señaló que "pese a estas pálidas, el precio del trigo a cosecha en la posición enero 2018 de Matba es superior en u$s 10 por tonelada respecto a hace un año, llegando a u$s 160 la tonelada".