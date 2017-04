Colón le ganó a Godoy Cruz Deportes 08/04/2017 Redacción FUTBOL DE PRIMERA DIVISION

Ampliar FOTO WEB FESTEJO. / Diego Vera celebra su gol. El de la victoria de Colón ante el 'Tomba'.

En Santa Fe, Colón ratificó que su buen presente no es una casualidad: se impuso con justicia 1 a 0 sobre Godoy Cruz gracias al debut en la red del uruguayo 'Viruta' Vera (58m), que llegó en el último mercado de pases proveniente de Independiente.

El 'Sabalero' estiró su invicto desde que llegó Eduardo Domínguez y ya se metió en zona de clasificación a la Libertadores del año que viene. El 'Tomba' se complicó solo con la expulsión de Silva y perdió su tercer partido al hilo.

Por otro lado, Estudiantes ratificó su intención de pelear el campeonato con una exitosa visita a Mar del Plata: goleó 4 a 1 a Aldosivi en el partido que inauguró la fecha 19 del campeonato de Primera División y se ubicó como único escolta del líder Boca. Los goles del 'Pincha' fueron anotados por Aguirregaray (7m y 62m), Dubarbier (42m) y Cascini (72m). El gol del local lo marcó Galván, de penal (24m).

En otro de los juegos de ayer Rosario Central derrotó 2 a 0 a Atlético Tucumán con goles de Carrizo (43m) y Ruben (70m).



SIGUE LA FECHA



Este sábado continuará la 19ª fecha del torneo que se abrió anoche. El programa de partidos: 14 hs (Canal 9): Arsenal vs Newell's (Mariano González), 16 hs (Canal 13) San Lorenzo vs Sarmiento (Fernando Echenique), 17:15 (TV Pública) Atlético de Rafaela vs Huracán (Ariel Penel), 18 hs (Telefe) Racing vs Tigre (Pedro Argarañáz), 19:30 hs (TV Pública) Talleres vs Lanús (Fernando Espinoza). Domingo: 14 hs Banfield-Belgrano, 16:15 Patronato-Independiente, 17 hs San Martín (SJ)-Unión (TV Pública), 18:15 River-Quilmes, 20:15 Vélez-Boca. Lunes: 19 Defensa - Olimpo, 21:15 Gimnasia - Temperley.



Posibles formaciones:



Racing: Orion; Pillud, Barbieri, Torsiglieri, Emanuel Insúa; Meli, Diego González, Aued, Acuña; Gustavo Bou y Lautaro Martínez.



Tigre: Nelson Ibáñez; Galmarini, Lima, Erik Godoy, Diego Sosa; Menossi, Agustín Cardozo, Alexis Castro; Diego Morales; Miérez y Luna.