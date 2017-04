Triunfazo del 9 en Sunchales Deportes 08/04/2017 Redacción LIGA RAFAELINA DE FUTBOL

Con goles de Kevin Muñoz a los 25 y 28 minutos del primer tiempo, 9 de Julio derrotó 2-0 a Unión en Sunchales y de esta manera quedó como único líder del Apertura de la Primera A, por lo menos hasta mañana que jueguen Atlético y Ben Hur.

Anoche, con dicho adelanto y el empate 0-0 entre de Ferrocarril del Estado ante Brown en San Vicente se puso en marcha la tercera fecha del principal certamen de Liga Rafaelina de Fútbol. En Reserva los partidos terminaron igualados, 1-1 en San Vicente y 2-2 en Sunchales.

Sigue mañana con el siguiente programa, a las 16 hs: Peñarol vs Libertad (Silvio Ruíz), Ben Hur vs. Dep. Ramona (Claudio González), Atlético de Rafaela vs. Arg. Humberto (José Rodríguez), Sportivo Norte vs. La Hidráulica (Raúl Rodríguez), Florida de Clucellas vs. Arg. Quilmes (Gonzalo Hidalgo).



Mañana se pone en marcha la Primera B con los siguientes juegos: Zona Norte: Ind. San Cristóbal vs. Dep. Aldao (Javier Simoncini), Moreno vs. Sp. Roca (Mauro Cardozo), Ind. Ataliva vs. Dep. Tacural (Franco Ceballos), Tiro Federal vs. Unidad Sancristobalense (Roberto Franco). Zona Sur: Talleres (MJ) vs. Bochazo (Ariel Gorlino), Arg. Vila vs. Dep. Josefina (Guillermo Vacarone), Zenón Pereyra vs. San Martín (Sebastián Garetto), Santa Clara vs. Atlético (MJ) (Guillermo Tartaglia).