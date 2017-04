Roban en la escuela Sarmiento Información General 08/04/2017 Redacción Leer mas ...

Fue en la madrugada de ayer, donde se registraron daños importantes. Es la segunda vez que roban en escuela Nº 447 Sarmiento de nuestra ciudad.

Su vicedirectora Cristina González describió cómo un grupo de vándalos ingresaron al establecimiento a robar: "cuando ingresé a la escuela, estaban dentro los delincuentes. No es la primera vez que nos pasa".

Y agregó la docente: "la policía viene, revisa y se va. No sabemos más que eso".

Conviene recordar que no es la única escuela afectada por los hechos delictivos, también sufre robos la escuela Peralta Pino del barrio Monseñor Zazpe, ya que le robaron cinco veces en los últimos meses. (Fuente: adn979.com).