El paro se sintió en el sector público, pero poco en el comercio y la industria Locales 07/04/2017 Redacción El SEOM indicó que el acatamiento de los municipales fue total. En los Tribunales, la adhesión fue mínima mientras que la AFIP y la ANSES trabajaron normalmente. En las escuelas públicas no hubo clases pero los mercantiles y los industriales mostraron una escasa adhesión. Y los obreros de la construcción no pararon.

Ver galería 1 / 2 - FOTO J. BARRERA MICROCENTRO. El comercio abrió sus puertas con normalidad. TERMINAL. Fue uno de los lugares donde el paro se sintió ya que no circularon colectivos.

En Rafaela, el jueves se pareció a un sábado por el paro nacional marcando diferencias claras entre un sector público con escasa actividad y los trabajadores de la industria y el comercio, principalmente, cumpliendo con sus actividades laborales con relativa normalidad. Quizás por este contraste la CGT local prefirió hacer una lectura más política que estadística sobre los objetivos de la medida de fuerza, al señalar "más allá del nivel de acatamiento el principal objetivo de nuestra central obrera fue instalar nuestra creciente preocupación ante la difícil situación por la que atraviesa nuestro país a partir de la implementación de erróneas medidas económicas".

El primer gremio que hizo gala del nivel de adhesión fue el de los municipales que conduce Darío Cocco, quien muy temprano se dejó ver en el acceso del edificio municipal frente a la Plaza 25 de Mayo. "La medida de fuerza tuvo una total adhesión en las municipalidades y comunas de SEOM, con paro de actividades sin concurrencia al lugar de trabajo", manifestó en un comunicado distribuido pasado el mediodía. La protesta impulsada por la CGT nacional "es en defensa de la industria nacional y los derechos laborales y en contra de la flexibilidad laboral y la pérdida de puestos de trabajo", agregó.

Los maestros de las escuelas públicas ayer cumplieron su segundo día de un paro de 48 horas por lo que el porcentaje de adhesión fue cercano al 100 por ciento según AMSAFE, en tanto que en los establecimientos de educación privada se dictaron clases.

En la AFIP y en la ANSES prácticamente la jornada laboral fue normal más allá de los faltazos de los delegados gremiales. Y en los Tribunales provinciales, más allá de la adhesión formal del Sindicato de Trabajadores Judiciales al paro, muchos empleados fueron a las distintas sedes de la Justicia. En las cámaras de Apelaciones no hubo ausencias mientras que al edificio de Tribunales de calle Alvear la asistencia fue casi total. Donde sí hubo un nivel de acatamiento mayor fue en la Fiscalía Regional de calle Necochea.

El transporte de pasajeros se paralizó ya que en la Terminal de Omnibus no hubo movimientos de los micros en tanto que no circularon los minibuses de la Municipalidad.

En tanto, el intendente Luis Castellano junto a todo el personal político de su gabinete mantuvo distintas reuniones en la sede del gobierno local, más allá de que el peronismo a nivel nacional había expresado su respaldo al paro de la CGT.

Con las estaciones de servicio sucedió algo particular, ya que si bien el gremio se plegó a la protesta a media mañana de ayer muchas comenzaron a expender combustibles. Darío Taverna, titular del sindicato, dijo que en la ciudad operan 15 estaciones con 170 empleados que adherían a la medida de fuerza, aunque por la tarde admitió que cuando una de esas empresas comenzó a vender naftas atendida por sus propios dueños el resto decidió dar por terminado el paro y recuperó el nivel de actividad.

Cualquier vecino que se acercó al microcentro pudo observar que los bancos no trabajaron, o al menos no atendieron al público porque hubo trabajadores en algunas sedes bancarias. Pero también advirtió que la actividad en el comercio fue normal, ya que los supermercados y las redes de electrodomésticos abrieron sus puertas como un día más, al igual que las tiendas de bulevar Santa Fe y otras zonas de la ciudad.

Obreros de la construcción se dejaron ver en distintas obras mientras que en la industria, en especial metalúrgica, apenas se plegaron al paro los delegados gremiales en tanto que el resto de los operarios cumplieron sus tareas sin problemas. La postal diferente estuvo a cargo de las empresas lácteas, donde los trabajadores afiliados a ATILRA se quedaron en sus casas acatando el paro y apenas hubo guardias mínimas para recibir la leche entregada por los tamberos.

De esta forma, el clima de feriado o sábado se impuso pese a que el almanaque decía que era jueves.