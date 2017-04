La CGT buscó alertar sobre la crisis económica y el impacto del empleo Locales 07/04/2017 Redacción CON EL PARO NACIONAL

Ampliar FOTO J. BARRERA LECTURAS. Oesquer junto a otros dirigentes sindicales hicieron un balance de la medida de fuerza.

Los principales dirigentes de la CGT Rafaela, encabezados por su titular el metalúrgico Roberto Oesquer, evitaron ayer dar cifras sobre el nivel de adhesión registrado en esta ciudad al paro nacional y optaron por destacar que la misión estaba cumplida. "Más allá del nivel de acatamiento, el principal objetivo de nuestra central obrera fue instalar nuestra creciente preocupación ante la difícil situación por la cual comenzó a atravesar nuestro país, a partir de la implementación de erróneas medidas económicas e industriales que atentan contra el desarrollo y sostenimiento del trabajo genuino de nuestro pueblo; hecho del cual nuestra ciudad no es ajena", señala un comunicado cuya lectura estuvo a cargo del concejal del PJ y titular del gremio de los textiles (SOIVA), Marcelo Lombardo, en el marco de una conferencia de prensa efectuada en la sede de la UOM para trazar un balance de la medida de fuerza.

En un mensaje cargado de gestos, la conducción de la CGT agradeció "a los compañeros trabajadores que adhirieron a la medida, comprendemos a aquellos que por diferentes razones y más allá de su voluntad no pudieron sumarse y respetamos a quienes no compartieron nuestra genuina convocatoria".

Oesquer y el resto de los secretarios generales de los gremios instaron "al sector empresarial de la ciudad a no continuar callando la difícil situación por la que estamos atravesando y de la cual no son ajenos". El titular de la UOM insistió en que hay varias fábricas del sector metalúrgico que tramitan subsidios Repro ante el Gobierno nacional, siempre con el aval del gremio lo que refleja la crítica situación de esas compañías y su necesidad del auxilio para continuar con sus operaciones.

En una entrevista publicada por este Diario, Oesquer había invitado a los industriales a sumarse al paro porque el mismo, no sólo es en defensa del trabajo sino también de las empresas, lo que había generado cierta tensión con el Centro Comercial e Industrial. De todos modos, desde la CGT se comunicaron con la gremial empresaria para gestionar una reunión que podría concretarse en los próximos días.

En el comunicado, se indicó que en Rafaela la población económicamente activa representa el 48% del total de la población, esto es 48.000 personas según el Relevamiento Socioeconómico que anualmente elabora el ICEDeL. De esa cantidad, los ocupados plenos representan el 80% es decir alrededor de 38.700 habitantes."Asimismo de ese total de ocupados plenos, el 63% son trabajadores y/o empleados es decir aproximadamente 24.600 trabajadores, de los cuales "aproximadamente el 90% se encuentra sindicalizado, algo así como 22.000 empleados", añade.

En el sector servicio, que agrupa a los trabajadores públicos (SEOM, UPCN, ATE), Luz y Fuerza, Judiciales, Transporte (Camioneros, UTA), Bancarios, Estaciones de Servicios, Farmacias, Docentes, UTEDYC, Sanidad entre otros el nivel de acatamiento al paro alcanzó el 80%.

En tanto, en el sector Industria -que comprende al 22,5% del total de trabajadores ocupados sindicalizados- se observó un 45% de adhesión, traccionado fundamentalmente por los trabajadores lecheros afiliados a ATILRA. "El sector industria es uno de los más afectados en forma directa, con un importante número de empresas asistidas por el REPRO, con procesos preventivos de crisis, jornadas laborales reducidas y suspensiones. Consecuentemente los trabajadores pertenecientes a este sector son los que atraviesan las mayores dificultades económicas y los mayores niveles de inestabilidad laboral, razón que entendemos justifica la renuencia a sumarse activamente a la medida. Primó acá la afectación económica de los trabajadores y también el temor ante la inestabilidad de la que hacemos referencia", consideró la CGT.

Con respecto al comercio sólo se indicó que "la realidad es muy similar al sector de la industria" a pesar de que por momentos se observó una actividad normal al igual que en la construcción.