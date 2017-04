Según el Gobierno, "el paro fue innecesario" Nacionales 07/04/2017 Redacción El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, afirmó que el diálogo "sigue siendo prioridad para ir resolviendo los problemas sector por sector". En tanto, Dujovne consideró que la medida de fuerza tiene "motivaciones electorales".

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El Gobierno nacional aseguró ayer que "el paro fue innecesario e inoportuno" y que "no ha sido una expresión mayoritaria de los trabajadores ni de los argentinos". El jefe de Gabinete, Marcos Peña, precisó que la medida de fuerza estuvo "muy focalizada en el transporte" lo que generó que "la enorme mayoría de los trabajadores no tenía la opción de ir a trabajar". "La mayoría de los argentinos en esta época de cambio plantea una agenda de esfuerzo pero de mirar hacia adelante, de unirnos en función de trabajar para ir mejorando y saliendo de esta transición económica. La inmensa mayoría siente eso y rechaza cualquier método violento, extorsivo que quiera imponer la voluntad de unos pocos sobre el conjunto", precisó Peña.

Durante su exposición en el Foro Económico Mundial denominado "Mini Davos" que se celebra en Buenos Aires, el jefe de Gabinete señaló que hay "muchos canales de diálogo con el sindicalismo" y pidió que se llegue a un acuerdo para conformar una "misma mesa de trabajo con empresarios sindicalistas y gobierno para acordar políticas que generen trabajo". "Seguiremos trabajando en esa dirección, convencidos de que el deseo de cambio de los argentinos no se va a frenar aun cuando no nos pongamos de acuerdo en la coyuntura pero si tenemos que ponernos de acuerdo en el camino al que vamos", añadió.

De todas maneras, Peña sostuvo que no cree que este paro "altere el entusiasmo que ha generado la Argentina en el mundo". Por su parte, el ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, afirmó que "el paro fue innecesario e inoportuno" y remarcó que "se sintió donde estuvo afectado el transporte".

En conferencia de prensa, Triaca advirtió a la CGT que en la agenda del Gobierno no está previsto "volver a (Axel) Kicillof y (Guillermo) Moreno". "En los lugares donde se vio afectado el transporte público, el paro se sintió. Pero en el interior el nivel de acatamiento fue muy disímil. En muchos sectores incluso hubo actividad como cualquier día normal", indicó.

El ministro de Trabajo sostuvo que la CGT también "le hizo paros a gobiernos peronistas", pero recordó que los sindicalistas esta vez realizaron "muchos reclamos que no se lo hicieron a dirigentes de un gobierno que este jueves estaban sentados arriba del palco".

Triaca aseguró que las puertas del Ministerio están abiertas para dialogar con los principales referentes del gremialismo, "sector por sector" y a modo de ejemplo recordó el acuerdo firmado el lunes con la construcción para la edificación de viviendas.

Asimismo, recordó que durante el primer semestre de 2016 el país enfrentó una situación económica complicada y cuestionó que la CGT convocara a una paro recién ahora "cuando el país está recuperando el empleo y la producción".



En tanto, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, le atribuyó "motivaciones electorales" al paro nacional de la CGT, al asegurar que "no le hace bien al país" en momentos en que la economía argentina "ya arrancó". "La economía argentina ya arrancó. De eso no hay dudas. Desde agosto, el empleo privado viene creciendo de manera sostenida todos los meses", señaló Dujovne al publicar un mensaje en su cuenta de Facebook.

El ministro enumeró logros del gobierno y reprochó a la CGT al señalar que "el paro de hoy nos va a costar a todos los argentinos cerca de 15 mil millones de pesos". En esa línea, profundizó: "Nos apena también que los líderes sindicales más razonables estén siendo arrastrados por algunas fuerzas políticas de la oposición: esos mismos políticos que tanto daño le han hecho al país y que hoy lo único que desean es que a la Argentina le vaya mal, para que al Gobierno le vaya mal, porque muchos de ellos se están jugando ni más ni menos que su libertad".