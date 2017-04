Para la CGT, fue "contundente"

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El triunvirato de conducción de la CGT evaluó ayer que el paro general fue "contundente" y "paralizó el país", al tiempo que negó que esté promoviendo una "fogata social" para desestabilizar al Gobierno.

En una conferencia de prensa en la sede de la calle Azopardo, Héctor Daer, Carlos Acuña y Juan Carlos Schmid consideraron que la medida fue "un éxito" y pidieron que el Gobierno escuche el reclamo para que modifique su política económica.

El más enfático fue Schmid, quien pidió reconocer "no solo la contundencia de la medida, sino el nivel de organización y de disciplina y el alcance de este paro". Aseguró que fue una "jornada ejemplar desde el punto de vista de la protesta que es un derecho constitucional", pero hizo hincapié en afirmar que "no está en el ánimo de la CGT que se termine el mandato de nadie" por anticipado.

"Sostenemos al Gobierno electo por la voluntad popular, pero eso no significa resignación ni aceptar la espantosa lentitud para encontrar soluciones", enfatizó. El secretario general de la estratégica Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) manifestó que "las mafias están en la especulación financiera" y agregó: los dirigentes de la CGT "no estamos promoviendo una fogata social".

Enumeró luego los reclamos cegetistas de "paritarias libres, aumento para miles de jubilados, solicitar que se respeten las leyes, terminar con el conflicto docente, revisar el comercio" porque "la política de importaciones es suicida". "El paro llegó a todo el país, el Gobierno tendrá que tomar nota", precisó Schmid al señalar que una reunión con Macri "deberá empezar a gestionarse al concluir esta jornada".

Los jefes sindicales remarcaron que la CGT no alentó los cortes de ruta en distintos puntos del país, pero repudiaron que se haya desalojado por la fuerza a los manifestantes de sectores de izquierda en la autopista Panamericana. Daer, además, celebró el fallo de la Justicia que ordenó al gobierno convocar a una paritaria nacional para discutir el salario docente. También agradeció "a esos comerciantes, pequeños y medianos empresarios, el acompañamiento no sólo en la jornada de protesta, sino en los reclamos".

Señaló que "en vastas regiones de nuestro país, la CGT transformó el paro en una jornada solidaria en favor de los numerosos compañeros que se encuentran complicados por las contingencias climáticas". "Esta ausencia del Estado no es casual tiene que ver con que nos estamos mirando permanentemente hacia el centro y no estamos mirando lo que pasa a nuestro alrededor", sostuvo.

Acuña recordó que "el año pasado este gobierno pronosticaba una inflación del 24% y terminó siendo del 40%" y que pidieron "una Ley antidespidos al Congreso", que el Presidente vetó.

Consultado por próximas medidas de fuerza, sostuvo que serán evaluadas por los estamentos orgánicos de la central obrera: "En los plenarios y las reuniones del Consejo Directivo iremos viendo cómo van avanzando las conversaciones con el Gobierno o no". La conferencia fue interrumpida por un hombre quien les reclamó a los sindicalistas por la muerte de su hijo de 17 años. Se trata del padre de Adrián Novillo quien murió a la salida de un boliche en Quilmes en 2014 luego de ser brutalmente golpeado.