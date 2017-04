"Qué bueno que estemos acá trabajando", dijo Macri

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El presidente Mauricio Macri ratificó ayer el rumbo económico, en medio del paro general de la CGT y las CTA, y aventuró que "la Argentina va a ser el país que más va a crecer en los próximos 20 años", al inaugurar aquí en Buenos Aires el capítulo latinoamericano del Foro Económico Mundial, conocido como "mini Davos". En el Hotel Hilton de Puerto Madero, custodiado por decenas de agentes de fuerzas de seguridad en medio de la huelga nacional contra las políticas económicas del Gobierno, Macri comenzó su discurso diciendo: "Qué bueno que estemos acá trabajando", en clara referencia a la medida de fuerza.

El Presidente, en ese contexto, dijo que el costo de vida "está bajando" en la Argentina y destacó la importancia de "llevar la inflación a un dígito", a fin de garantizar "la protección del salario de los trabajadores".

En un discurso sencillo, señaló que la economía nacional está creciendo y abogó en pos de otorgar "estabilidad" a las reglas de juego para fomentar las inversiones en el país y "tener acceso a créditos a largo plazo" como los actuales hipotecarios a 30 años para acceso a la vivienda. "Debemos creer que no es un proceso mágico", dijo al referirse al cambio, del que señaló que "no se puede efectuar en 15 meses" y agregó: "Tuvimos un nivel de confrontación interna fuerte" pero "ese futuro se construye trabajando el sector privado con el público juntos". "La Argentina tiene un futuro infinito, desde lejos listo para ejercer liderazgo y como les dije al principio están en el lugar indicado, en el momento indicado", precisó el mandatario, al referirse una vez más al "diálogo" y al "acuerdo".

El mensaje presidencial apuntó a los inversores al señalar que el rumbo económico no va a cambiar, ni siquiera después de las elecciones y remarcó que hay "estabilidad económica" en su diálogo con el director Ejecutivo del Foro, Klaus Schwab, en el debate sobre "Liderazgo responsable y receptivo para América Latina".

En el público, donde se espera que entre ayer y hoy viernes asistan 1.200 empresarios, estaban los integrantes del gabinete presidencial. "Lo que comenzó hace 15 meses en nuestro país es mucho más que un cambio económico, es un cambio cultural, basado en un aprendizaje de años en los cuales nos llevaron por caminos equivocados y seguramente valores que no representaban la esencia de los argentinos", sostuvo Macri.

Además, comentó: "Hoy estamos decididos a apostar por el futuro, en esta sala se respira futuro" y aseguró que lo que "se busca es la confiabilidad". "También creemos en la importancia del diálogo como una herramienta que en la Argentina habíamos perdido, el diálogo interno y con el mundo", dijo al resaltar "que hoy tenemos mucho más para ofrecer que en el pasado". Manifestó que "por eso resolvimos el tema del default, del mercado de cambios, para que sepan que los que vengan a invertir en nuestro país, que se pueden llevar el dinero cuando lo decidan".

Consideró que la "inflación" es "un vehículo para que los que menos tienen no crezcan" y que la "atacaron" al ponerla en "el centro de la agenda" y por "suerte hemos tenido éxito al ir bajándola y tenemos que seguir profundizando eso hasta llegar a tener una inflación de un dígito que garantice la protección del salario del trabajador". Remarcó que lanzaron el "plan de infraestructura" más ambicioso de "nuestra historia" con el eje en "conectarnos", en un "plan a largo plazo mientras que expresó que "empezamos a crecer".