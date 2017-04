"Cada canción es un testimonio de cómo vinimos amando" Información General 07/04/2017 Redacción Distinguida por la Fundación Konex como una de las mejores cantantes de la década, Luciana Jury llega a Rafaela para compartir su música, en el Ciclo de la Asociación Otras Voces.

Esta noche a las 21:30 en el Teatro Lasserre se presenta en el Ciclo de Música Popular , organizado por la Asociación Cultural “Otras Voces”, una de las cantantes más reconocidas y aplaudidas de los últimos años, Luciana Jury , una mujer que le canta a la vida y al amor, con un sello único.

Distinguida en festivales y fundaciones, Luciana Jury interpreta tanto obras anónimas de transmisión oral como temas de reconocidos compositores, como Chango Rodríguez, Simón Díaz, Violeta Parra, Lhasa de Sela, Raúl Carnota y Francisco Canaro, entre otros. “… Cada canción es un testimonio de cómo vinimos amando: la vida, las parejas, los hijos, los amigos, los territorios, el otro. Por eso mi búsqueda en la canción tiene que ver con volver a esas músicas olvidadas en el tiempo…”.

Tiene editados cinco discos, “Maldita huella” junto a Carlos Moscardini, “Canciones brotadas de mi raíz”, “En desmesura”, “El veneno de los milagros” junto a Gabo Ferro y “La madrugada”. Y en diálogo con LA OPINION, comparte su experiencia.



CAMINO A LA LIBERTAD

-¿Cómo nace y crece tu vínculo con la canción?

-Desde la panza de mi madre que vengo escuchando canciones. Mis dos padres son muy musicales, por lo que crecí escuchando música, sobre todo la que ellos interpretaban cantando y tocando la guitarra.

-¿Quiénes fueron y son tus maestros?

-Vengo de una familia muy conectada con la música y todas las formas de arte posibles. La literatura y la pintura también son parte de mi construcción. Entonces debo decir que mis padres fueron fuerte influencia; y también el mundo que me tocó vivir, y las relaciones que he forjado hasta ahora, desde mis amigos hasta los referentes más cercanos como Gabo Ferro. La vida es el gran maestro si uno es un alumno atento.

-¿Qué cosas te inspiran y o movilizan a la hora de cantar?

-Los documentos que dejan plasmadas las canciones sobre las diferentes formas del amor y desamor que existen en el mundo. Cada canción es un testimonio de cómo vinimos amando: la vida, las parejas, los hijos, los amigos, los territorios, el otro. Por eso mi búsqueda en la canción tiene que ver con volver a esas músicas olvidadas en el tiempo sobre las que ya nadie escucha ni reflexiona y de cómo resuenan en el hoy incluso en las nuevas generaciones a las cuales muchas de estas canciones les resultan nuevas por el desconocimiento.

-¿Qué significa la música en tu vida?

-Absolutamente todo! Es motor de deseo, de descarga, me conecta con la belleza más rara que se me pueda ocurrir. Si no tuviera la música tendría otra disciplina artística pero elegí la música y en esto estoy.

-En el año 2015 recibiste una distinción de la Fundación Konex como una de las mejores cantantes de la década... ¿sientes que ese reconocimiento es además una responsabilidad?

-Es un reconocimiento; un premio compartido que agradezco pero no me lo creo mucho porque seguramente deben haber más por ahí dando vueltas solo que todavía no se han visibilizado.

-¿Cómo ves a la sociedad actual?... ¿Y a la música?

-A la sociedad en franca decadencia. Estamos viviendo un cambio de paradigma, las revoluciones deberán ser identitarias o sea que el cambio es de uno a uno y el camino hacia una vida mejor se hace mucho más largo de esta forma pero será sólido y bueno cuando las mayorías entiendan esta cuestión en la que yo también estoy replanteándome muchas cuestiones de cómo vivimos y en qué creemos. Mientras que a la música la veo mucho más próspera, hay mucha música alternativa y proyectos artísticos fuera de los circuitos comerciales que son el aire fresco hacia un horizonte donde se puede oler, por lo menos, en tres o cuatro minutos que dura una canción, un cierto camino hacia la libertad.



EN RAFAELA

En la apertura del espectáculo se presentará el joven músico local Agustín Olivera, ganador en el rubro Solista vocal de folclore del certamen “Desde el Sur”, organizado por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rafaela.

Las entradas anticipadas con un valor de $150 y asociados con un valor de $120 se podrán adquirir en el Teatro Lasserre de 18:00 a 20:00 horas y las consultas podrán realizarse de 16:00 a 20:00 al teléfono 503124. Además estarán a la venta en la Escuela de Música 22 de Noviembre que funciona en el Sindicato de Músicos, la Escuela Municipal de Música Remo Pignoni, Casa Marcucci Música, Faber Libros y en la sede de la C.T.A. Castellanos de Tucumán y San Martín.

Este evento cuenta con el auspicio de la Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura.