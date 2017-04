Se pone en marcha la tercera fecha de la Liga Deportes 07/04/2017 Redacción En la Primera A, duelo de líderes en Sunchales con 9 de Julio visitando a Unión y Brown recibe a Ferrocarril del Estado. El resto va el domingo.

Ampliar FOTO LA OPINION SE ABRE LA FECHA. / El conjunto 'Juliense' visita a Unión en Sunchales y Brown recibe a Ferrocarril del Estado en San Vicente.

Este viernes se pone en juego la tercera fecha del torneo Apertura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con la disputa de dos adelantos. En Sunchales habrá choque de punteros: 9 de Julio visitará a Unión en uno de los cotejos más atractivos de este capítulo que fue reprogramado el pasado fin de semana por lluvia.

También este viernes estarán jugando Brown de San Vicente y Ferrocarril del Estado.

El “León” viene de golear por 4-0 a Brown y en el inicio superó 3-1 a Ferro en Los Nogales; mientras que los “Bichos Verdes” debutaron con un triunfo ante Argentino de Humberto (2-1) y en la segunda fecha derrotaron a domicilio a Argentino Quilmes, por 2 a 0.

Los otros dos líderes son Ben Hur y Atlético de Rafaela, ambos jugarán el domingo y de local ante el Deportivo Ramona y Argentino de Humberto, respectivamente.

Todo el programa de la 3º fecha del Apertura de la Primera A: Viernes 07/04 a las 21:30 (Reservas 20hs): Unión de Sunchales vs. 9 de Julio, Brown de San Vicente vs. Ferrocarril del Estado. Domingo 09/04 a las 16hs (Reservas 14:30hs): Peñarol vs Dep. Libertad, Ben Hur vs. Deportivo Ramona, Atlético de Rafaela vs. Argentino de Humberto, Sportivo Norte vs. La Hidráulica de Frontera, Florida de Clucellas vs. Argentino Quilmes.



PRIMERA B

En la reunión del Consejo Directivo del último martes quedó aprobado el reglamento para los torneos de la Primera B temporada 2017 y este domingo se pondrá en marcha el torneo Apertura con la disputa de la primera fecha. Los partidos de Reserva comenzarán a las 14hs y Primera a las 15:30hs.

Zona Norte: Independiente San Cristóbal vs. Deportivo Aldao, Moreno de Lehmann vs. Sportivo Roca, Independiente de Ataliva vs. Deportivo Tacural, Tiro Federal vs. Unidad Sancristobalense.

Zona Sur: Talleres (MJ) vs. Bochófilo Bochazo, Argentino Vila vs. Deportivo Josefina, Zenón Pereyra F.C. vs. San Martín, Sp. Santa Clara vs. Atlético (MJ).