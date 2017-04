Huracán será el rival de mañana en el Alberdi Deportes 07/04/2017 Redacción La formación presentará algunas variantes con relación a su última actuación. La victoria es la única opción para seguir con esperanza de mantener la categoría.

Ampliar GASTON CAMPI. Uno de los destacados en la defensa. FOTO ARCHIVO

A la "crema" se le van agotando los tiempos, siendo el margen cada vez menor, considerando que de los dos últimos encuentros rescató sólo un punto del empate con Estudiantes como local, cayendo luego como visitante ante N.O.Boys. Recordándose que en los dos anteriores partidos de esta parte final del torneo, había caído como visitante de Aldosivi por 1 a 0 -el resultado de ambas derrotas- y vencido a Arsenal, también de visita, por 2 a 1.

Las actuaciones, salvo con la presentación en Mar del Plata con el "Tiburón", que fue muy floja, resultaron rescatables, aunque escasa la cosecha de puntos dadas las urgencias de Atlético por tratar de salir de la zona del descenso, tabla en la que ocupa el último puesto.

Es por estas razones que los plazos se van agotando, y este encuentro de mañana sábado a las 17.15 en el monumental de barrio Alberdi es decisivo, calificativo que les cabe a cada uno de los partidos de esta serie final -el propio DT Chocho Llop había dicho, con acierto, que eran todas finales-, pero mucho más en este caso concreto ya que las oportunidades se van consumiendo.

El fútbol no es cuestión de vida o muerte, se ha dicho mil y una veces, pero este partido de mañana frente al Globo hay que ganarlo, como forma de poder producir un quiebre y reabrir la puerta de la esperanza, más considerando que después se vendrán dos compromisos de esos realmente difícil, Independiente en Avellaneda y Boca aquí en Rafaela. Pero esas serán otras instancias, y aquí más que nunca debe irse paso a paso, por lo cual el primero a dar es mañana con Huracán, un rival que tampoco las tiene todas a favor, sino muchas en contra.

Se trata, sin dudas, de un partido ganable, con resultado abierto es verdad, como lo son casi todos los partidos en el fútbol de hoy en día, donde no se ven diferencias claras cuando juegan los del lote de abajo y los de arriba. Y sino veamos lo del sábado pasado en Rosario, cotejando uno que pelea el título como Newell's y otro que está en la última casilla del descenso como Atlético; el juego fue sumamente equilibrado y pudo ser cualquiera de los tres resultados, aunque la perinola cayó en el casillero del rosarino, tal vez por la única distracción que hubo en la defensa rafaelina a lo largo del encuentro, cuando debió salir por lesión Carniello, ingresando Medaglia y quedando justo al minuto siguiente descubierta la marca por el sector izquierdo del ataque rosarino, ingresando solito Maxi Rodríguez y convirtiendo el gol que selló el resultado.

La formación de la Crema para mañana será con Hoyos en la valla; Carniello, Cáceres, Campi y Abero -que vuelve tras la suspensión-; Romero y Pittinari; Gudiño o Itabel -la única duda por lesión del primero-, Luna y Martino; Díaz como punta.

Las variantes con relación a la última presentación en Rosario son la vuelta del uruguayo Abero tras cumplir la suspensión, reemplazando a Ferrero, que tuvo muy buena actuación; y por razones tácticas ingresaría el juvenil Angelo Martino en lugar de Albertengo, aunque también por aquí podría existir alguna duda; y finalmente el caso Gudiño, que vino moviéndose diferenciado en la semana por una molestia en el tendón rotuliano, pero confiándose en que será de la partida como titular. Un elemento poco menos que indispensable dentro de la estructura de la Crema. De no ser él, su lugar sería ocupado por Itabel o bien por el uruguayo Robin Ramírez, aunque todo hace pensar que sería el primero citado, quien de todos modos es muy probable sea muy tenido en cuenta para este compromiso.

DETALLES

El partido de mañana comenzará a las 17.15 y será dirigido por Ariel Penel.

El visitante Huracán es dirigido técnicamente por Juan Asconzábal -quien estuvo en este mismo torneo en Atlético Tucumán-, y viene de empatar con Vélez 1 a 1, marcado sobre el final de penal por Bogado.

De los que jugaron el último partido mañana no podrán hacerlo el arquero Díaz -suspendido por 5 amarillas- siendo su reemplazo Marinelli -arquero que pasó por la Crema-, además del zaguero Mancinelli y el mediocampista Fritzler, a quienes reemplazarán Risso y Compagnucci.