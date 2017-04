"El valor más importante que tiene Rafaela es su gente" Información General 07/04/2017 Redacción Así lo consideró el intendente, Luis Castellano, durante el mensaje pronunciado el pasado miércoles, durante la apertura del año académico 2017.

Ampliar FOTO PRENSA MUNICIPALIDAD// CEREMONIA./ El titular del Ejecutivo rafaelino durante su exposición en el Cine Teatro Municipal "Manuel Belgrano".

El pasado miércoles a las 20, en el Cine Teatro Municipal "Manuel Belgrano", se llevó a cabo el acto de apertura del año académico 2017 del Consejo Universitario de Rafaela (CUR).

En la oportunidad, disertó el profesor especialista Daniel Córdoba, coordinador del Taller de Física de la Universidad Nacional de Salta.

La oportunidad fue propicia también para presentar la publicación "Pensate Ciudad", que contiene textos de docentes destinados a estudiantes de Rafaela.

Estuvieron presentes el intendente Luis Castellano y el secretario de Educación de la Municipalidad, Jerónimo Rubino. Asimismo, autoridades de todas las casas de estudios que integran el CUR: el presidente Guillermo Sáenz, director del Instituto Superior del Profesorado Nº 2 "Joaquín V. González"; el vicepresidente Rubén Ascúa, rector de la Universidad Nacional de Rafaela; el secretario Jorge Garrappa, representante de la Universidad Católica de Santa Fe; Héctor Sierra, director de la Licenciatura en Psicología de la Sede Rafaela de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (en representación de Germán Bürcher, secretario académico de dicha entidad); Miguel Crispín, vicedecano de la Facultad Regional Rafaela de la Universidad Tecnológica Nacional (en representación de Oscar David, decano de la mencionada institución); Edgardo Allochis, director del Departamento Académico Rafaela de la Universidad Católica de Santiago del Estero; y Gabriel Gallo, director del Instituto Tecnológico Rafaela.

Ante un auditorio colmado de estudiantes y docentes, el intendente Castellano, al hacer uso de la palabra, valoró "el entramado institucional aquí plasmado, producto de una decisión del estado local, cuando Omar Perotti era intendente, de construir una ciudad universitaria con el aporte de las casas de estudio".

El primer mandatario también hizo referencia "al valor más importante que tiene Rafaela, que es su gente". En tal sentido, remarcó el histórico espíritu emprendedor de la ciudad, y la mirada "siempre hacia adelante de docentes, productores, empresarios, líderes institucionales y trabajadores", enumeró. "Y el CUR es parte de esa mirada", agregó.

"En la visión que ahora tendemos hacia el 2031, hacia la Rafaela de los 150 años, el rol de las casas de estudio es trascendental, en ellas está la respuesta a los desafíos que nos debemos plantear", enfatizó.

"Plantear desafíos, de eso se trata, porque ya no basta con adaptarse a los cambios, sino que tenemos que liderar los cambios", reflexionó.



ACCIONES

Por su parte, el presidente del CUR, Guillermo Sáenz, destacó las acciones llevadas adelante por el Consejo durante su trayectoria, en especial durante el último año, y los desafíos que se propone encarar la entidad durante 2017, siempre con el objetivo primordial de convertir a Rafaela en una ciudad universitaria.



DANIEL CORDOBA

"Hackeando formas de enseñar y aprender" fue el título de la conferencia que brindó el profesor Daniel Córdoba. La charla apuntó a señalar la conducta disruptiva de los hacker que promueven el cambio en los sistemas organizacionales.

Con la idea del hacker como hilo conductor, se destacó la problemática de trabajar en lo "no instituido" y el rol de la pasión para promover los cambios. Además, Córdoba se refirió a la problemática del aprender y enseñar en el contexto actual, y el rol de gestionar las emociones que impone el mundo actual.

El especialista es profesor de Física de la Universidad Nacional de Salta, está a cargo de la Orientación y Tutoría en Física de los primeros años de las carreras de Ciencias Exactas y es Coordinador del Taller "Física al Alcance de Todos", declarado de interés por el Senado de la Nación. El catedrático ha recibido distintos reconocimientos por su actividad, entre ellos: Ciudadano Destacado de la ciudad de Salta, otorgado por el Consejo Deliberante de dicha localidad, por su trabajo con adolescentes y jóvenes salteños; distinción del Ministerio de Educación de la Nación por promover vocaciones en Ciencia y Técnica; como así también de la Cámara de Diputados y Senadores de la Provincia de Salta, del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Salta y de la Facultad de Ciencias Naturales de dicha casa de estudios.



"Pensate ciudad"

Es el título de la publicación que el gobierno municipal de Rafaela, a través de su Secretaría de Educación, presentó en el acto, en el marco de la programación "Ciudades" del Complejo Cultural del Viejo Mercado.

La publicación, destinada a estudiantes universitarios de Rafaela, fue distribuida entre los estudiantes que concurrieron al encuentro. Incluye textos elaborados por docentes de las distintas casas de estudios que funcionan en Rafaela, quienes plantean una reflexión en torno a la vinculación existente entre el desarrollo académico y la realidad local.

Cabe destacar que luego de esa primera distribución in situ, los ejemplares llegarán también a las universidades e institutos locales, con el fin de que puedan ser empleados en las aulas de las distintas cátedras, propiciando el debate en torno a lo que la ciudad espera hoy de sus futuros profesionales. Próximamente se podrá descargar el material también a través de la página web de la Municipalidad.

Se trata de la cuarta producción editada desde la Secretaría de Educación, que con diferentes objetivos pedagógicos y contenidos, se entregan en forma gratuita en establecimientos educativos del nivel primario, secundario y universitario. Cuenta con el aporte del departamento de Diseño de la Municipalidad y la colaboración del personal de la Imprenta Municipal.

En esta oportunidad, los docentes que participaron en las tareas de redacción fueron: Lucía Guadagno, Natalia Kowalsky, Andreína Colombo, Rodolfo Arancibia, Alexis Berardi, Fabián Turino, Cristian Bergesse, Patricia Cassera y Lucrecia Pacilio. Las ilustraciones estuvieron a cargo del arquitecto Diego Jappert.