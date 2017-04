Más de 15 mil trámites en la Oficina de Documentación Rápida Municipal Locales 07/04/2017 Redacción El Municipio indicó que el costo del DNI es de $70 y el de pasaporte $550 a la vez que recordaron que ahora el único documento de identidad válido es el tarjeta.

Ampliar FOTO PRENSA MUNICIPAL GESTION. El DNI se puede tramitar en la sede de Güemes al 381.

La Subsecretaría de Gestión y Participación, ubicada en Güemes 381, nuclea una serie de servicios de atención al ciudadano que durante todo el año tienden a facilitar la realización de trámites básicos e indispensables para los rafaelinos. Entre ellos funciona la oficina de “Documentación Rápida Municipal”, que permite renovar o solicitar un nuevo ejemplar del Documento Nacional de Identidad y del Pasaporte en un trámite que implica unos pocos minutos y que, luego de aproximadamente dos semanas para el DNI y un mes para el Pasaporte, podrán recibirlo en su hogar.

Los trámites que se pueden realizar en el Centro de Documentación Rápida Municipal son: actualización de menor (entre los 5 y 8 años), actualización de mayor (a los 14 años); solicitud de nuevo ejemplar o cambio de domicilio y pasaporte. En este sentido, desde el Municipio indicaron que el costo del DNI es de $70 y el de pasaporte $550 a la vez que recordaron que ahora el único documento de identidad válido es el tarjeta y que el resto de los formatos anteriores ya no pueden emplearse para realizar ningún tipo de trámites.

Desde su puesta en marcha, en 2014, se han realizado más de 15.000 trámites. La atención se realiza de lunes a viernes de 7:30 a 13hs, en función de turnos que se pueden sacar a través de la página web del municipio, o bien en los Centros Tecnológicos Barriales, otro de los servicios que coordina la Subsecretaría de Gestión y Participación de la Municipalidad de Rafaela.

Los CTB, son espacios dentro de las sedes vecinales que tienen como objetivo reducir la brecha digital, acercando y facilitando la realización de trámites y consultas online a las personas que no disponen de un equipo en su hogar o que no poseen conocimientos sobre su manejo. Entre ellos, se realiza la inscripción on line del Boleto Estudiantil, del Registro Provincial de Viviendas, así como la solicitud de turnos de licencia de conducir y DNI. Además se facilitan turnos con ANSES.

Estos espacios están atendidos por un facilitador que asiste a los vecinos y funcionan de lunes a viernes de 9:30 a 12:30 en las siguientes vecinales: Jardín, 2 de Abril, Güemes, Fátima, Italia y Monseñor Zazpe. Además, lunes y martes funciona el CTB de barrio Amancay, miércoles el del barrio Pizzurno, jueves y viernes el CTB del 9 de Julio.

Además de solicitar turnos y realizar consultas, desde hace algunos meses, los facilitadores también se encuentran disponibles para asistir a las personas en el uso de la plataforma en línea con la cual se debe rendir el examen teórico para obtener la licencia de conducir. En vecinal Guillermo Lehmann (N. Oroño 166) y Pizzurno (H. Yrigoyen 1204) los martes de 18 a 20hs, vecinal 9 de Julio (Paraná 455) miércoles de 8 a 10hs y vecinal de Central Córdoba (Garibaldi 1471) los jueves de 18 a 20hs.



ATENCION AL

CONSUMIDOR

Por otra parte, ubicada en la sede de la Subsecretaría, en Güemes 381, se encuentra la Oficina Municipal de Atención al Consumidor (OMIC). Esta oficina se encarga de asesorar a los vecinos sobre los problemas que derivan de una compra de bienes o servicios para uso personal. La atención al público se realiza de lunes a miércoles de 7:30 a 12. Previamente se debe tomar un turno a través del sitio web de la municipalidad www.rafaela.gov.ar.