Sobre Bauza se decidirá recién la próxima semana

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El entrenador de la Selección argentina, Edgardo Bauza, se reunió ayer con el presidente de AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y el jefe del Comité de Selecciones Nacionales, Marcelo Tinelli, en el predio de Ezeiza, pero su continuidad al frente del elenco albiceleste recién se decidirá la próxima semana durante la reunión del Comité Ejecutivo.

La reunión entre Bauza, Tapia y Tinelli se produjo en medio de los trascendidos que ya ponen al DT del Sevilla de España, Jorge Sampaoli, como el sucesor de Bauza. "Estuvimos charlando de los compromisos que va a tener la Selección Argentina en adelante. Quedamos en juntarnos la semana que viene, me voy con una buena impresión de Bauza porque no lo conocía", indicó el presidente de la AFA en declaraciones formuladas a la prensa. Respecto al futuro del "Patón", afirmó: "Todo lo que se habla son solo rumores y no pienso en lo que dicen todos".

De todas maneras, "Chiqui" Tapia exteriorizó su preocupación por el desempeño de la Selección. "Me preocupa la situación deportiva pero hay un técnico con un contrato vigente y la de hoy fue la primera reunión que tenemos", precisó. Además, agregó: "Tenemos que seguir trabajando y conociéndonos. Es difícil para todos porque todos tratan de que tomemos partido por una decisión pero el convencimiento tiene que ser de quien conduce", remarcó.

Tapia confirmó que la semana que viene viajará junto a Tinelli a Europa, donde se estima que se reunirá con los principales referentes de la Selección para conocer su pensamiento sobre el presente del equipo nacional. De todas maneras, aclaró: "Si acá hay que tomar una decisión, la vamos a tomar los dirigentes". La reunión del Comité Ejecutivo de la AFA será antes del viaje que harán "Chiqui" Tapia y Tinelli, por lo que si Bauza no sigue como entrenador también aprovecharán para ir a buscar a Sampaoli.

VERSIONES

Si bien la mencionada arriba es la información que más se ajusta a lo sucedido en este encuentro en Ezeiza, numerosas son las versiones y trascendidos, dando cuenta hacia ambos extremos. Uno de ellos, incluso publicado en portales de algunos importantes medios de comunicación, dando cuenta que Bauza estaba prácticamente confirmado con la continuidad en el cargo, aunque también otros rumores apuntaban en sentido exactamente inverso, dándolo por desvinculado.

En realidad, todo es posible y así se desprende de las declaraciones del titular de la AFA, quien además de anunciar la nueva reunión con Bauza la semana próxima, dijo que consultarán a los futbolistas referentes de la selección, aunque por ello hay que entender que se trata de Lionel Messi, si bien aclaró que la decisión la tomarán los dirigentes -él y Tinelli-, lo que queda en dudas. Es que además de eso, quedó dicho que en el caso que Bauza no siga como técnico, aprovecharán el viaje de la semana que viene a Europa para contratar a Sampaoli, el ahora venido a menos DT del Sevilla, que entró en una pendiente.

Justamente esto último deja bastante claro, que el si o el no sobre Bauza dependerá esencialmente de lo que digan "los jugadores", entiéndase Messi, más allá de los dirigentes y del propio coach. Es que la decisión será tomada después de habler con ellos (o con él) en Europa. Así la cosa, no debiendo especularse demasiado para llegar a esta conclusión.