Actividad del Quirófano Móvil Región 07/04/2017 Redacción DEPARTAMENTO CASTELLANOS

En reciente informe de prensa la Asociación para el Desarrollo del Departamento Castellanos difundió el cronograma de visita a localidades en el marco del Programa de control de población de mascotas:

Sunchales: En la presente semana atendió por el lapso de tres jornadas.

Colonia Raquel: Viernes 7 de abril

Galisteo: Lunes 10 de abril

Humberto Primo: Martes 11 y miércoles 12 de abril

Ataliva: Jueves 13 de abril

Desde el organismo citado se puso especialmente de relieve que se ha logrado una muy buena aceptación por parte de las comunidades que ya han utilizado este servicio a partir de su adhesión al programa alcanzando a realizarse más de 277 castraciones en los primeros quince días desde su puesta en marcha. Proyectando estos valores se alcanzaría a más de 500 esterilizaciones mensuales en el departamento Castellanos .



RECOMENDACIONES

A continuación brindamos una serie de recomendaciones para que Comunas, Municipios y población en general utilicen este programa para control de la natalidad de pequeños animales:



1. Su mascota hembra vivirá una vida más larga y más sana.

La esterilización ayuda a prevenir las infecciones uterinas y el cáncer de mama, el cual es fatal en alrededor del 50 por ciento de los perros y 90 por ciento de los gatos. Esterilizar a su mascota antes de su primer celo ofrece la mejor protección de estas enfermedades.





2. La castración proporciona mayores beneficios de salud para su mascota macho.

Además de prevenir crías no deseadas, la castración de su compañero animal previene el cáncer a los testículos, si se lo realiza antes de los seis meses de edad.





3. Su hembra esterilizada no entrará en celo.



4. Su perro macho no querrá vagar fuera de casa.





5. Su macho castrado se comportará de mejor manera.

Muchos problemas de agresión pueden ser evitados con la castración temprana.





6. La esterilización o castración NO engordará a su mascota.





7. Es muy económico.

El costo de la cirugía de esterilización/castración de su mascota es mucho menos que el costo de tener y cuidar a una cría.



8. Esterilizar y castrar a su mascota es bueno para la comunidad.

Es un arma poderosa para reducir el número de animales en las calles y mejora la calidad sanitaria y social de la comunidad.





9. Su mascota no necesita tener una cría para que sus hijos aprendan sobre el milagro de la vida.

Permitir que su mascota tenga crías cuando usted no tiene intención de criarlas no es una buena lección para sus hijos, en especial cuando demasiados animales no deseados terminan en los refugios. Existen muchos libros y vídeos disponibles para enseñar a sus hijos sobre el nacimiento de una forma responsable.





10. La esterilización y castración ayuda con el exceso de población de mascotas.

Cada año millones de gatos y perros de todas las edades y razas son sometidos a la eutanasia o sufren como animales callejeros. Estos altos números son el resultado de las crías no planificadas que pudieron haber sido prevenidas por la esterilización o castración.