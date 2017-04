Panorama político Locales 07/04/2017 Redacción Leer mas ...

EL OBRADOR

Así calificó a la ciudad el intendente Castellano, en una nota exclusiva con este Diario, por la cantidad de obras en ejecución y otras por venir, en avanzado estado de preparación. La repercusión fue importante, como suele suceder con estas cosas en años electorales; los partidarios elogian, los opositores le reducen trascendencia.

Lo cierto es que la puntualización de obras con recursos propios, provinciales o nacionales, que convierten a Rafaela en "un obrador", están a la vista y pueden ser comprobadas. "No hay nada virtual" dijo a esta columna alguien allegado al oficialismo. La mención incluyó la remodelación de Vieytes y Marchini, pavimentación de avenida Italia, obra en Gabriel Maggi, tránsito pesado, entubado canal Norte, el nuevo Hospital Regional, autopista ruta 34 y Circunvalación, además de seguir con pavimentación, arreglo de adoquinado e iluminación en barrios, mejoras en la Ciclovía de Estanislao del Campo, y lo que se viene: cloacas en barrios Brigadier López, Los Alamos y Villa Aero Club. Y también reparación de sendas peatonales de la plaza central y tal vez más adelante las veredas de bulevar Santa Fe.

Lo que queda pendiente, como "deuda" según calificó el Intendente, son el acueducto y la seguridad, en ambos casos siendo directa responsabilidad de la provincia. El acueducto está en marcha y ya tiene su primera etapa desde Desvío Arijón a Santo Tomé, esperándose ahora la segunda hasta Rafaela e intermedias. Claro, resta algo fundamental: los recursos para financiar la obra.

En cambio con la seguridad, el machacar es realmente intenso, pues el reclamo de la gente también lo es, avance del delito mediante. Rafaela aportó la GUR, el monitoreo y toda la colaboración posible, especialmente en lo que hace a drogas, pero no puede disponer de personal, que es el que falta. En eso se insiste, pues según se dice, hay igual cantidad de policías hoy que cuatro décadas atrás, con una población que no se duplicó pero le anda cerca.

PABLO WILLINER

INSISTE

Pablo Williner, conocido por su actividad inmobiliaria y defensa del medio ambiente, es también presidente de la Cooperadora de la Seccional 1ra. y en estos días volvió a la carga con un reclamo a las autoridades provinciales (sendas notas al gobernador Lifschitz y el ministro Pullaro fechadas el 3 de abril), reiterando lo que ya había expuesto en una anterior ocasión, cuando el responsable de seguridad había visitado Rafaela.

Recuerda que esa Seccional tiene una jurisdicción en la que viven 45.000 personas, siendo las carencias bastante notables, como disponer de un solo móvil y además en deficientes condiciones de movilidad, falta de personal tanto para seguridad como administrativo y un estado del edificio al que califica de "grave", con cimientos que han cedido, rajaduras en las paredes con peligro cierto de derrumbe.

RADICALES EN

DOS FRENTES

Tal cual, es que mientras los radicales de nuestra Provincia resolvieron en la convención del miércoles de la semana pasada mantenerse dentro del gobernante Frente Progresista Cívico y Social -aunque con algunos que manifestaron su disconformidad-, el radicalismo a nivel nacional resolvió mantenerse dentro de Cambiemos, en la convención del lunes pasado en La Plata. De tal manera, según puntualizaron algunos analistas políticos, mantienen los cargos en ambos gobiernos, pero no sin generar algunas reacciones bastante ríspidas, como las hubo desde lo más alto de Cambiemos, siendo el propio Macri quien dejó trascender su disgusto porque daba por hecho ir en conjunto para el armado de listas para las cada vez más cercanas elecciones.

Incluso, este posicionamiento dual, que dejó algunas fuertes disidencias a nivel provincial, encuentra ecos similares en el resto santafesino, como aquí mismo en Rafaela, donde hay quienes claramente tienen identificado su entusiasmo en uno de ambos frentes.

PASCUAL

La democracia progresista, que recuperó su banca con Lisandro Mársico -integrando el bloque del Frente-, sueña con viejos tiempos en que llegó a tener nutridas representaciones en el Concejo Municipal, apuntando a cubrir en los comicios que vienen una segunda banca. Difícil, pero no imposible, sostienen. Quien mayor entusiasmo muestra es el citado Lisandro -igualito que De la Torre- quien esta promoviendo a Marta Pascual, mostrándose ambos en todos los lugares a los que tienen acceso.

Se recuerda también, aunque todavía no está resuelto, que el PDP en Rafaela participará con lista propia en los comicios que se avecinan. Aunque, las opiniones están divididas, pero todo apunta hacia esa decisión. El "decano" de los ediles, Luis Peretti, fue uno de los primeros en manifestarse públicamente en favor de ir con lista propia.

REAPARECIO LOLE

Tras casi medio año de ausencia del país, siendo sometido a una delicada operación en los Estados Unidos, volvió el Lole Reutemann y con sus declaraciones levantó bastante polvareda, como aquella asegurando que "jamás votaría a un radical", valiéndose una contundente respuesta del ex vicegobernador Henn -"para nosotros es un orgullo"-, como así también un claro respaldo a Omar Perotti en su objetivo de ser candidato a gobernador en 2019. Podría reflexionarse, en tal sentido, ¡cuánto se hubiese cotizado ese respaldo hace unos años!, pero la cuestión es que Reutemann sigue siendo un referente de primera línea en la política santafesina, y sus opiniones no sólo pesan sino que son atentamente escuchadas, habiendo deslizado además que el peronismo santafesino debe organizarse.

En tal sentido, se especula que el sector de Perotti debería esforzarse en el armado de una lista de candidatos a diputados nacionales para las elecciones que se avecinan, para no dejarle el campo orégano a Agustín Rossi, con todo lo que ello significa.

Aunque nada confirmado, algo podría estar haciéndose en tal sentido, ya que no son pocos los muy cercanos a Perotti que están entusiasmados en enfrentar el armado de lista. Claro, que luego para la campaña, se necesitarán recursos que andan escasos estos tiempos, y que en cambio otros podrían disponer con ciertas fluidez.